Kreisklasse 5/6/8 kompakt: Hohenfurch setzt Siegesserie fort - Fuchstal verliert in Issing Eglfing holt Dreier in Krün

In der Kreisklasse 8 unterliegt TSV Rott/Lech dem SV Hohenfurch. Kinsau gewinnt zu Hause. Kreisklasse 5 trennen sich Wielenbach und der ESV Penzberg unentschieden. In der KK 6 gewinnt Kohlgrub bei Söchering.

Kreisklasse 8

Es bleibt ein verbissener Kampf um die Teilnahme an der der Aufstiegsrunde. Der FC Issing gewann sein umkämpftes Heimspiel gegen Tabellenführer Fuchstal und ist damit bis auf einen einzigen Zähler an den TSV Peiting II herangerückt, der in Kinsau 2:2-Unentschieden spielte. Der SV Hohenfurch holte beim 3:1 in Rott seinen vierten Sieg in Folge und zog damit nach Punkten mit Spitzenreiter Fuchstal gleich. Der TSV Bernbeuren gewann bei der SpVgg Schwabbruck/Schwabsoien durch ein spätes Tor mit 1:0 und gab damit die rote Laterne ab.