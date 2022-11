Kotsikas: Ich bin doch auch ein Neustädter B-Ligist TSV Neustadt verlängert mit Trainergespann Kotsikas und Rus

Weiterhin glücklich in beim TSV

Niko Kotsikas ist ja im Odenwaldkreis kein Unbekannter, trainierte schon in der Gruppen- und Kreisoberliga Teams aus dem Kreisgebiet. Zur Weiterverpflichtung sagte der arrivierte Trainer: „Wir haben in Neustadt eine ganz spielstarke Mannschaft, bei der auch die Kameradschaft stimmt, und wir sehen durch diese gute Saison auch wieder die Perspektive mit einem möglichen A-Liga-Aufstieg. Schließlich bin ich ja auch Neustädter, was nicht unwesentlich bei der Entscheidung war.“ Der Neuanfang nach dem freiwilligen Rückzug in 2020 ist gelungen, das kann man den Neustädter attestieren. Kotsikas und Rus arbeiten bereits an Neuverpflichtungen, die das Team, unabhängig von der Liga, weiter verstärken sollen.