»Kopf beschädigt«: Dorfbuam bejubeln »typisches Hankofen-Spiel«

Nicht nur Tobias Beck muss nach Abpfiff erst einmal schlucken. Auch Stefan Dehm, Teammanger der Mittelfranken, muss die vorangegangenen 90 Minuten zunächst sacken lassen. "Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll", ist der 46-Jährige etwas hilflos. Sein Team, die Nullneuner, waren die erste Halbzeit klar überlegen, gingen folgerichtig in Führung - wenn auch der Treffer an sich etwas glücklich fiel, wie Hankofens Spielertrainer anmerkt. "Und eigentlich hätten wir in der Halbzeit 4:0 führen müssen. Gemacht haben wir aber nur eins", hadert Stefan Dehm.