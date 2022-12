Kolb, Bosnjak und Ehrmann tippen am besten Auswertung der FuPa-Expertentipps für die Saison 2022/2023 zur Winterpause

Jeremy Gonzalez (SF Höfen-Baach) 0,571 Punkte/Spiel

Karsten Krone (SGM Langenbrettach) 0,571 Punkte/Spiel

Katrin Hahn (TSV Ottmarsheim) 0,571 Punkte/Spiel

Felix Dietrich (Spvgg Renningen) 0,500 Punkte/Spiel

Rafael Czapiewski (SSV Steinach-Reichenbach) 0,500 Punkte/Spiel

Theresa Graf (SV Musbach) 0,500 Punkte/Spiel

Loris Maier (Stuttgarter Kickers) 0,444 Punkte/Spiel

Serdal Kocak (VfR Heilbronn) 0,444 Punkte/Spiel

Loris Hoffmann (FSV 08 Bietigheim-Bissingen) 0,444 Punkte/Spiel

Meron Tsehaye (MTV Stuttgart) 0,429 Punkte/Spiel

Kaan Kocaman (Stuttgarter SC) 0,429 Punkte/Spiel

Danijel Zugac (SV Bonlanden) 0,375 Punkte/Spiel

Sören Kanapinn (TSV Schornbach) 0,375 Punkte/Spiel

Vincent Sadler (TSG Backnang) 0,333 Punkte/Spiel

David Tomic (SGV Freiberg) 0,333 Punkte/Spiel

Judith Alt (SV Hoffeld) 0,333 Punkte/Spiel

Dennis Rapp (07 Ludwigsburg Fußball) 0,250 Punkte/Spiel

Kennedy Paranaguá Marques (SV Kaisersbach) 0,222 Punkte/Spiel

Marco Manduzio (SG Sonnenhof Großaspach) 0,222 Punkte/Spiel

Emmanuel McDonald (Sport-Union Neckarsulm) 0,222 Punkte/Spiel

Nesreddine Kenniche (FSV 08 Bietigheim-Bissingen) 0,000 Punkte/Spiel

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

FuPa.net - Ein Fußball-Portal, 1000 Möglichkeiten

Wie kann ich mitmachen auf FuPa? (Überblick)

Was bietet FuPa.net für mich & meinen Verein? (Überblick)

Bildergalerien hochladen

An die Torwand im legendären ZDF-Sportstudio mit FuPa/Hartplatzhelden



Folgt uns auch auf:

Facebook: @FuPaBKZ

Instagram: @FuPaBKZ

Twitch: @FuPaBKZ

Twitter: @FuPaBKZ

______________

Kontakt zu FuPa Stuttgart, Rems-Murr, Enz-Murr, Unterland, Schwarzwald und Nördlicher Schwarzwald

Ihr wollt auch etwas über euer Spiel erzählen oder es gibt Neuigkeiten in eurem Team oder eurem Verein? Dann schreibt FuPa Stuttgart, Rems-Murr, Enz-Murr, Unterland, Schwarzwald und Nördlicher Schwarzwald gerne per E-Mail an h.schmidt@bkz.de. Des Weiteren könnt ihr als Vereinsverwalter euer Team verwalten, den Kader anpassen und Spielerprofile bearbeiten oder den neuesten Transfer vermelden. Wie das alles funktioniert, könnt ihr hier nachlesen. Zur Anmeldung auf FuPa geht es direkt hier - und natürlich ist alles kostenlos. Fragen und Anmerkungen dürft ihr jederzeit gerne per E-Mail an h.schmidt@bkz.de schicken.