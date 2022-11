KOL Wiesbaden: Frauensteiner Sieg leuchtet auf Zur Premiere der neuen Anzeigentafel 2:1-Erfolg gegen Tabellenführer Germania +++ Kohlheck-Trainer Steve Stephan erklärt Rücktritt

Wiesbaden. Der SV Frauenstein gewinnt im Spiel der Kreisoberliga Wiesbaden gegen Spitzenreiter Germania Wiesbaden, was auch an der neu gesponserten Anzeigetafel ablesbar ist. Auch sehr zur Freude von SVF-Trainer Werner Orf: „2:1 abends auf der Anzeigetafel im Dunkeln leuchten zu sehen ist schon toll.“

FC Maroc – SC Kohlheck 4:2 (2:1). – „Das Ergebnis ist verdient, wir hätten sogar noch höher gewinnen können”, resümierte FCM-Coach Karim Tahiri. Mohammed Tahiri (2), Mohamed Amin Marzouki und Ali Almousati erzielten die Treffer der Heimmannschaft, Airidas Rasymas und Emre Ilhan Göfer die der Gäste. Lobende Worte fand Tahiri für zwei Akteure des Gegners: „Beide Teams waren lange gleichwertig, was auch an Kohlhecks Torwart Rene Sehl und Michele Soccio gelegen hat, die eine super Partie gezeigt haben.” Bei Kohlheck hatte Trainer Steve Stephan sein Amt vor der Partie zur Verfügung gestellt. Co-Trainer Said Akrri übernimmt bis zur Winterpause, könnte aber auch zur Dauerlösung werden, so SCK-Fußballchef Stefan Weigl: „Wir danken Steve für sehr gute Arbeit und zeigen Respekt vor seiner Entscheidung.“

Die Bilder zum Spiel gibt's hier.