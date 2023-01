KOL: SC Kohlheck verstärkt sich für die Rückrunde Neue Kräfte sollen dem SCK helfen, das Saisonziel Klassenerhalt zu erreichen

Von der Spielvereinigung Sonnenberg kommt Stürmer Umut Kolcu an die Schönbergstraße, ebenso wie Mittelfeldspieler Dursun Bilgili (zuletzt FSV Wiesbaden 07), der mit dem Kohlhecker Trainer Said Akrri bei Biebrich 02 in der Jugend zusammenspielte. Der 18-jährige Defensivspieler Niklas Busch (Schierstein 08) hatte bereits in der Jugend lange bei Kohlheck gespielt und kehrt nun zurück. Auch Sunnan Mir hatte bereits in der Vergangenheit für den SCK die Schuhe geschnürt, er kommt ebenso wie Elefterios Maressas von der Spvgg. Amöneburg. Mit einem weiteren Spieler laufen die Gespräche noch, verzichten muss der Verein zukünftig nach drei Jahren auf Stefano Falica, der aus beruflichen Gründen aus Wiesbaden wegzieht.