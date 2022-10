KOL: Packendes Remis im Bruderduell SC Klarenthal erkämpft in der Schlussphase noch ein 3:3 beim Tabellenführer +++ Besondere Geste vor Anpfiff

Eine Freundschaft, die während der 90 Minuten freilich erstmal in den Hintergrund rückte. "Es war ein kampfbetontes, emotionales Spiel", blickt Marcel Meudt zurück. Denn für beide Teams ging es um wichtige Punkte. Mit beiden Brüdern in der Startelf (André im Sturm, Marcel auf der Sechs) gingen die Gastgeber früh in Front. Einen Freistoß von André Meudt aus dem Halbfeld ließ Klarenthals Schlussmann Ivo Hack unglücklich passieren. Lukas Demir glich für die Gäste aus. Ehe André Meudt einen wunderschönen Freistoß mit links in den linken Winkel zirkelte. Ausgerechnet Rico Polichronakis, Sohn der Klarenthaler Trainer-"Legende" Stavros, sorgte für das 3:1 eine Viertelstunde vor Schluss. Noch so eine Pointe dieses Spiels.