KOL: KSG Mitlechtern trauert Punkten nach 2:2 im Abstiegskampf gegen Biblis ist eigentlich zu wenig / Olympia gewinnt fades Derby in Einhausen

KSG Mitlechtern – FV Biblis 2:2 (1:2). Biblis ging im Duell der Sorgenkinder durch ein Eigentor in Front. Die KSG glich durch einen Handelfmeter aus. Umgekehrtes Spiel nach der Pause: Mitlechtern legte vor, Biblis glich nach einem Pfostentreffer von Torsten Schnitzer (54.) durch Dennis Wojtaszek aus. In der Schlussphase hätte die KSG beinahe noch den Siegtreffer erzielt. FVB-Torwart Felix Heiligenthal rettete mit tollen Paraden seiner Mannschaft das Unentschieden. KSG-Pressewart Georg Schneider: „Das war eine gerechte Punkteteilung. Schade war, dass wir zum Schluss unsere Chancen nicht genutzt haben.“

Tore: 0:1 Schmitt (Eigentor, 22.), 1:1 Eckert (Handelfmeter, 36.), 2:1 Hohrein (52.), 2:2 Wojtaszek (56.). – Schiedsrichter: Sonthoff (Leidersbach). – Zuschauer: 100. – Beste Spieler: geschlossene Leistung/Heiligenthal.

SG Unter-Abtsteinach – SV Lörzenbach 6:0 (3:0). Die Platzherren waren von Beginn an dominant und lagen nach einer halben Stunde verdient mit 2:0 in Front. Dann hatte Lörzenbach eine gute Phase und war dem Anschlusstreffer nahe. Mitten in die Drangphase des SVL bekam die SG einen Foulelfmeter zugesprochen. Mats Gärtner verwandelte. „Danach war das Spiel eigentlich gelaufen, im zweiten Durchgang haben wir das gut gemacht“, lobte SG-Coach Marcus Lauer.

Tore: 1:0 Bittermann (10.) 2:0 Sengül (30.) 3:0 Gärtner (Foulelfmeter, 43.) 4:0 Plewa (60.), 5:0, 6:0 Sengül (75., 86.). – Schiedsrichter: Baue (Darmstadt). – Zuschauer: 80. – Beste Spieler: Sengül/geschlossene Leistung.

TV Lampertheim – SV Fürth 1:0 (1:0). Der TVL feierte einen verdienten Heimsieg. „Wir haben über 90 Minuten keine klare Torchance zugelassen. Der SV hat mich auch ein wenig enttäuscht. Sie haben viel mit langen Bällen operiert. Sehr gut war, dass unser Philip Menges den Fürther Spielmacher Armend Ramadani ausgeschaltet hat“, sagte Lampertheims Trainer Karl-Heinz Göbel. Der TVL konterte stark. Manuel Piechota nutzte einen der Schnellangriffe zum Siegtreffer.

Tor: 1:0 Piechotta (28.). – Schiedsrichter: Ihring (Altheim). – Zuschauer: 70. – Beste Spieler: Menges/keine.

Eintracht Wald-Michelbach II – Alemannia Groß-Rohrheim 3:1 (2:1). In einer leidenschaftlich geführten Begegnung feierte die Eintracht einen Coup gegen den Ligazweiten. Jan Eric Schwinn erzielte mit einem Foulelfmeter die Führung. Danach hatte Groß-Rohrheim seine beste Phase. Der Alemannia gelang auch der Ausgleich. Doch quasi mit dem Halbzeitpfiff schlug Schwinn erneut zu. Groß-Rohheim drängte nach dem Seitenwechsel auf den Ausgleich. Doch in der Schlussminute machte der eingewechselte Dino Topolovic alles klar. „Wir haben gut verteidigt und unsere Heimstärke mal wieder ausgespielt“, sagte ETW-Pressewart Lothar Strusch.

Tore: 1:0 Schwinn (Foulelfmeter, 22.), 1:1 Geymeier (42.), 2:1 Schwinn (47.), 3:1 Topolovic (90.+1). – Schiedsrichter: Schönburg (Frankfurt). – Zuschauer: 70. – Beste Spieler: Beisel, Schröder Schwinn/Cephaneci.