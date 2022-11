KOL: Germania siegt und profitiert Kreisoberliga-Primus bezwingt Sonnenberg vor 250 Fans und ist Herbstmeister +++ Hellas-Coup gegen Delkenheim +++ Klarenthal im Tief +++ Nordenstadt gleicht spät aus

Wiesbaden. Erste Niederlage für den Fußball-Kreisoberligisten Spvgg. Sonnenberg: Bei Spitzenreiter SG Germania hieß es 1:4. Hellas vollzog nach dem 1:7 gegen Maroc am Mittwoch derweil eine wundersame Wandlung, bezwang den FV Delkenheim 5:3.

„Jede Position war überragend, jeder hat für den anderen gekämpft und das Herzblut ist wieder in der Mannschaft angekommen”, lobte Michel Badal aus dem Trainerteam der Germania die Einstellung seiner Spieler. Ilias Amallah sowie Nabil Morchid trafen beide zweifach, Ziyavene Malungu war für die Gäste vor rund 250 Zuschauern erfolgreich. „Wir haben in der ersten Hälfte unclever agiert, geschlafen und in der zweiten Hälfte war die Messe sowieso gelesen”, befand Gäste-Trainer André Meudt.

