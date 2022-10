Der SV Frauenstein sammelte dank Dario Novak drei wichtige Punkte gegen den Abstieg. Derweil sendete auch der FC Naurod (blaue Trikots) ein Zeichen und siegte in Kastel. – Foto: Jochen Haupt (Archiv)

KOL: Frauensteins Orf freut sich über seinen Glücksgriff Novak führt Frauenstein zum Sieg gegen Biebrich +++ Interimstrainer bleibt bis zur KOL-Winterpause +++ Nauroder Lebenszeichen

Wiesbaden. Der FV Delkenheim hat in einem fehlerbehafteten Spiel in der Kreisoberliga Wiesbaden zu Hause torreich gegen den SC Kohlheck gewonnen. Dem FC Naurod dagegen gelang eine perfekte zweite Hälfte beim Auswärtssieg bei Kastel 06, bei dem es sich auf die „3 Ks“ verlassen konnte: Kondition, Kampf, Konterstärke. Hellas Schierstein unterlag nicht nur Dotzheim, sondern verlor auch zwei Spieler durch Platzverweise: Marlon Marschner aufgrund von unsportlichen Verhaltens nach Spielende und Benjamin Nefatti, dessen Foul eine gebrochene Hand bei seinem Gegenspieler zur Folge hatte. Werner Orf bleibt zudem Interimstrainer bis zur Winterpause bei den Frauensteinern. „Wir haben das so im Vorstand beschlossen, dass ich bis zum Winter weitermache und dann ein neuer Trainer kommt.“ Einen sofortigen Neuen präsentieren will Frauenstein nicht. Orf: „Einem Neuen könnten Niederlagen gegen die Topmannschaften, auf die wir noch treffen, angehängt werden.“

„Tim Ullmann und Sami Koese haben heute den Kampf das ganze Spiel über vorgelebt”, zeigte sich FVD-Coach Pascal Bender beeindruckt. Raul Romero (3), Tim Basic und Arthur Baal brachten die Hausherren in einer kampfbetonten Partie, in der Till Hamm, Airidas Rasymas und Dennis Schneeweiss für Kohlheck trafen, auf die Siegerstraße. Bender ergänzte: „Wir konnten zwar nicht an die Leistung der letzten Wochen anknüpfen, doch wir hatten in keinem hochklassigen Spiel den besseren Ausgang für uns.“

„Es war insgesamt eine schwache Partie. Wir haben bei einer durchschnittlichen Leistung von den gegnerischen Fehlern profitiert”, urteilte Dotzheims Technischer Leiter Mustafa Kasilmis. Daniel Rudi für Dotzheim und bei Hellas Vasilios Frenkos erzielten beide einen Doppelpack, ehe Abdullah Kasilmis den Siegtreffer beisteuerte. Die Schiersteiner Benjamin Aziz Nefatti und Torhüter Marlon Marschner erhielten jeweils eine Rote Karte. Frenkos brachte sich selbst um einen Hattrick, da er einen Elfmeter nicht verwandelte.

„Die erste Hälfte war ein absoluter Tiefschlag von unserer Seite. Im zweiten Abschnitt hatten wir ein absolut klares Übergewicht”, sah TSG-Trainer Rene Kleemann ein Spiel mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten. Bedran Aricis Treffer reichte gegen die Tore von Raid Khababa und Salaheddine Moussaoui nicht, um für die TSG noch etwas Zählbares mitnehmen zu können. Kleemann führte aus: „Es war ein gutes Kreisoberligaspiel.“

„Dario Novak, den ich aus der zweiten Mannschaft für das Spiel hochgezogen habe und der auf allen Positionen spielen kann, war heute ein absoluter Glücksgriff”, freute sich Frauensteins Sportlicher Leiter und aktueller Interimstrainer, Werner Orf, über seinen Matchwinner. Kevin Blum und jener Dario Novak bogen das Spiel nach Tarik Wills Führungstor noch um.

„Wir haben in einem Spiel, was lange Zeit hin und her wog, eine super zweite Hälfte gespielt”, war Eduard Schreiner, Pressesprecher der Nauroder, begeistert. Johannes Pavlidis, Florian Mach, Dennis Wittmer (Foulelfmeter) und Lio Erhard erzielten die Treffer auf Nauroder Seite, während Kevin Kierek (2) für Kastel traf. „Es war eine absolut geschlossene Mannschaftsreaktion”, freute sich Schreiner.

„Es war eine Top-Leistung unserer Jungs, die einfach schönen Fußball gespielt haben”, lobte SVE-Trainer Karim El Bakkaoui den Auftritt seiner Mannschaft. Fouad El Bakkaoui per Strafstoß, Oguzhan Dagdevir (2), Marec Clay und Bilal Oukouiss markierten die Tore. Ausdrücklich loben wollte Bakkaoui den Torhüter der Freien Turnerschaft: „Adnan Hussein hat eine Riesenleistung gezeigt. Absoluten Respekt dafür.“