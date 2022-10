KOL: Derby in Rimhorn FCR erwartet den TV Fränkisch-Crumbach zum Duell der Lokalrivalen

Odenwaldkreis. In der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald fordert der FC Rimhorn am Sonntag ab 15.15 Uhr den TV Fränkisch-Crumbach zum Derby.

Das Hauptproblem der Rimhorner bleibt aber die Verletzungsmisere: Mit Rafael Kurek (Muskelfaserriss) und Benjamin Bertholdt (Achillessehnenriss) fallen gleich zwei Leistungsträger länger aus, zudem fehlte auch Robin Breunig zwischenzeitlich für vier Wochen. Der Jahreszeit entsprechende Erkrankungen tun ihr Übriges, sodass der FC in jedem Spiel Änderungen in seiner Startelf vornehmen muss. So auch am Sonntag gegen den TV Fränkisch-Crumbach, der sich unter der Woche durch ein Eigentor zu einem 1:0 gegen Tabellenschlusslicht SG Ueberau mühte und nun einen Rang vor Rimhorn auf Platz elf steht.