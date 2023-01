KOL Bergstraße: Rückblick auf die interessantesten Zahlen der Hinrunde Torjäger, Überflieger und Verlierer: Das sind die Tops und Flops der ersten Saisonhälfte zusammengefasst

20- Tore in nur 14 Partien schoss Marcel Eckhardt für den FC Alemannia Groß-Rohrheim. Gleich vier mal netzte er bei dem 5:0 Sieg gegen den SV Lörzenbach. Eckhardts Tore sind mehr als die Hälfte aller Treffer, die der FC in der Hinrunde dieser Saison erzielen konnte- insgesamt 36.

1- Nur ein mal konnte die KSG Mitlechtern in der gesamten Hinrunde gewinnen. Diesen Sieg feierte die Mannschaft am vierten Spieltag mit einem 3:1 Sieg gegen die SG AS Azzurri / Lampertheim. Insgesamt hat die KSG bisher acht Punkte in der laufenden Saison geholt und steht damit auf dem vorletzten Tabellenplatz.

4,2- Tore fielen im Schnitt pro Spiel in der laufenden Saison. Für den Zuschauer war die Hinrunde alles andere als langweilig. Im Schnitt rollte der Ball über vier mal pro Partie über die Torlinie.