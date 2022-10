KLB: Bischofsheims Jaouad Massaoudi ist nicht zu stoppen Bischofsheimer trifft viermal beim 5:1 in Crumstadt +++ Gastgeber spielen munter mit, machen aber zu viele Fehler

CRUMSTADT. Ein 70 Minuten lang spannendes Spitzenspiel der Kreisliga B sahen die Zuschauer am Sonntagnachmittag auf dem Crumstädter Sportplatz. Dabei zeigte Gastgeber TV Crumstadt eine engagierte Leistung gegen den ungeschlagenen Tabellenführer SV 07 Bischofsheim. Am Ende hieß es nach 1:0-Führung und vier Toren von Jaouad Massaoudi 1:5 (1:1).

Jaouad Massaoudi gleich sofort aus

Für die gastgebende Mannschaft war die Ausgangslage klar: Wollte sie weiter in der oberen Tabellenregion mitmischen, musste ein Sieg gegen die Mannschaft von Trainer Florian Bernard her, die zuletzt zehn Spiele in Folge gewonnen hatte. Doch von dieser Serie wollte sich das TVC-Team von Trainer Ingo Hölzel nicht abschrecken lassen. Ausgeglichen war die erste Hälfte und nach dem 1:0 durch Hameed Askari schöpften die Gastgeber Hoffnung auf einen Erfolg. Doch keine 60 Sekunden später hatte Jaouad Massaoudi bereits ausgeglichen.

Die Gastgeber spielten dennoch munter nach vorne, Bischofsheim kam in dieser Phase kaum noch aus der eigenen Hälfte heraus. Nur durch schnell vorgetragene Konter kam die SV 07 vor das Tor der Gastgeber, wo aber immer mindestens ein Verteidiger oder Torwart Alexander Hess wartete. So präsentierte sich der TV über weite Strecken als die engagiertere und bessere Mannschaft, blieb aber vor dem Tor erfolglos.