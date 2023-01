Klaszka-Brüder leiten Geschicke der Bezirksligatruppe Christopher und Sebastian Klaszka übernehmen am Wasserwerk für das „nach oben“ berufene Duo Riester/Lorenz die Verantwortung bei der U23 der SpVgg SV Weiden

Christopher Klaszka und sein Bruder Sebastian haben ab sofort das Sagen beim zweiten Anzug des Bayernligisten SpVgg SV Weiden. Für die Verantwortlichen am Wasserwerk eine runde Sache, zumal der jetzt in Neunaigen bei Wernberg lebende Christopher Klaszka zuletzt großen Einsatz als Trainerassistent von Michael Riester zeigte und nun in die Fußstapfen seines ehemaligen Mannschaftskameraden steigen möchte. Mit im Boot ist sein Bruder Sebastian, der als Co-Trainer in diesem Trainergespann fungiert. Die beiden werden erstmalig beim KIA-Cup des FC Weiden-Ost am 5. Januar in der Mehrzweckhalle an der Bande stehen.

Der „Neue“ auf der Chefanweiserposition der Bezirksligaelf war ein Stürmertyp, wie man ihn heutzutage in der obersten Fußballetage Deutschlands und auch in der Nationalmannschaft an allen Ecken und Enden vermisst. Christopher Klaszka war in seiner aktiven Spielerlaufbahn bayernweit bekannt als klassischer Neuner mit einer körperbetonten Spielweise, die so mancher erfahrene Bayernligaa-Abwehrspieler fürchtete.



Von der Wernberger Jugend wechselte der jetzt 34-Jährige über den FC Schwarzenfeld zum SSV Jahn Regensburg. Als 17-Jähriger machte der 1,88 Meter große beidfüßig ausgebildete Blondschopf beim 4:0-Sieg über den 1. FC Nürnberg alle vier Treffer und erzeugte somit beim Bundesligisten große Aufmerksamkeit. Nur ein Jahr später wechselte der Vollblutstürmer an den Valznerweiher und streifte für die „Clubberer“ in der U19 und U23 das Trikot über, bevor er dann zum FC Memmingen ins bayerische Allgäu wechselte. Dort trainierte Christopher Klaszka in der viertklassigen Bayernliga unter dem von 1997 bis 2013 tätigen Trainerurgestein Esad Kahric und stand in einer Saison vor dem unmittelbaren Aufstieg mit dem FCM in die damalige 3. Liga, die Regionalliga.



Von dort aus zog es ihn auch mitunter aus beruflichen Gründen zur SpVgg Oberfranken Bayreuth, wo er den Weidener Offensivallrounder Michael Riester als Mannschaftskamerad kennenlernte. Die beiden Oberpfälzer erzielten in der Bayernligasaison 2009/2010 für die „Oldschdod“ zusammen 23 Treffer. Die enge freundschaftliche Bindung der beiden blieb auch außerhalb des Platzes bestehen. Christopher Klaszka kehrte nun nach den Stationen SpVgg Bayern Hof und ATS Kulmbach zurück in die Oberpfalz zur SpVgg SV Weiden, bei der er ab der Spielzeit 2021/2022 als Trainerassistent von Michael Riester in der Bezirksliga arbeitete.