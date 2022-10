Klare Sache für Gerzen/Aham

Mit einem 6:2 Erfolg gegen den SV Wörth/Isar verabschiedet sich die SG Gerzen/Aham auf Tabellenplatz zwei hinter dem SV Wendelskirchen in die Winterpause. In einer durchweg überlegen geführten Partie hatte man nie wirkliche Zweifel am sechsten Sieg in Folge.

Bei bestem Fußballwetter sorgte Max Moser bereits in der 3. Minute für die frühe 1:0 Führung der SG. Im Anschluss an eine Ecke donnerte er die Kugel aus kurzer Distanz unter die Latte. In der 11. Minute wurde Michael Czech im Strafraum regelwidrig zu Fall gebracht, den fälligen Elmeter verwandelte Thomas Maier zum 2:0. Fast wie aus heiterem Himmel fiel in der 30. Minute der 1:2 Anschlusstreffer für die Gäste. Keeper Matthias Liebl eilte dabei etwas überhastet aus seinem Strafraum und vertändelte den Ball, so dass Michael Knoll nur noch ins leere Tor einschieben musste. Doch nur zwei Zeigerumdrehungen später stellte Michael Czech den alten Abstand wieder her. Er versenkte einen Freistoß aus dem Halbfeld direkt im langen Eck zum 3:1 Halbzeitstand.