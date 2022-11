Kinderhaus: Möllers gibt 2024 den Staffelstab an Asadollahi weiter Staffel 1-Westfalenligist Westfalia Kinderhaus hat langfristig geklärt, wie es auf der Trainerposition weitergeht.

Gegenüber der Lokalpresse "Westfälische Nachrichten" sagt Möllers: „Ich muss ab 2024 nicht mehr in der ersten Reihe stehen. Irgendwann ist die Zeit für diesen Schritt reif. Ich sehe den Verein sehr gut aufgestellt, wollte Spielern und Verantwortlichen früh Planungssicherheit geben. Bisher ist der Auftrag, den Verein mit jungen Kickern in der Westfalenliga zu etablieren, gut umgesetzt. So soll es in den nächsten eineinhalb Jahren weitergehen."

Asadollahi hatte kürzlich beim Französischen Spitzenclub Olympique Lyon hospitiert und gegenüber FuPa seine Ambitionen kundgetan, einen interessanten Münsteraner Verein als Chefcoach übernehmen zu wollen. Da kam das Kinderhauser Angebot gerade recht: "Ich freue mich riesig, dass Westfalia mir diese Möglichkeit gibt. Bis dahin werde ich Holger mit voller Kraft unterstützen. Unsere Zusammenarbeit, insbesondere im Bereich der Trainingsgestaltung, ist sehr eng. Aber zunächst ist und bleibt Holger natürlich der Chef."