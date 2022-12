Kilchberg-Rüschlikon setzt auf einen neuen Trainer Klasan für Traber beim Zweitligisten

Wir sind einmal mehr entzückt, wie unsere Betty Böser offenbar den Puls am Geschehen hat. Igor Klasan soll nämlich der neue Trainer beim Zweitligisten FC Kilchberg-Rüschlikon heissen, lässt sie uns wissen.

Die Bestätigung folgt tatsächlich am folgenden Tag. Allerdings nicht auf der Website des FCKR oder in den Sozialen Medien. Sondern in einer kurzen Mitteilung auf dem Newsportal der "Zürichsee-Zeitung".

Auf dem Bild dazu sind Vizepräsident Stefan Keller, Assistent Dimitis Papadimitriou und der neue Trainer zu sehen. Sie posieren dabei gemeinsam vor einem geschmückten Christbaum und halten ein blaues Kilchberg-Shirt in die Höhe.

Fast schon nebenbei wird in der Meldung dann auch noch die Trennung von Coach Peter Traber (71) erwähnt. Diese sei während der Winterpause "im gegenseitigen Einvernehmen" erfolgt. Wie so oft halt.

Sportlich in grosser Not

Sportlich ist der Schritt erklärbar. Der FCKR ziert mit gerademal fünf Punkten das Tabellenende in der Gruppe 1. Der Rückstand auf den (vielleicht) rettenden elften Platz beträgt schon satte elf Punkte. Das ist viel Holz. Der erneute Ligaerhalt käme also einem kleinen Wunder gleich.

Und so ist also die x-te Amtszeit von Traber in Kilchberg vorzeitig zu Ende. Er hatte den Trainerposten erst im März dieses Jahres übernommen (Betty berichtete auch damals) - und tatsächlich in der Folge den Klassenverbleib bewerkstelligt.