Betty Böser meint; Igor Klasan neuer Trainer bei KiRue? Der Nachfolger von Peter Traber scheint gefunden in der reichen Pfnüselküstengemeinde.

Die Pfeifen spatzen es von den Dächern; Igor Klasan, bisher Trainer beim FC Baar, soll wohl neuer Übungsleiter auf der Hochweid beim FC Kirchberg-Rüschlikon werden.

Nach meinem letzten, sonst allseits als (für einmal) sehr fairen und ausgeglichenen Artikel über die Trennung von Molinaro anerkannten Artikel, gab es bei einigen im Vorstand ja ein Bitzeli Mimimimi. Im Nachhinein darf man sagen, die Entscheidung (und hier vor allem Kompliment an den äusserst umsichtigen und kompetenten Spielkommissionsleiter Graziano Gervasi), war korrekt; die Klasse wurde tatsächlich gehalten. Ob es korrekt war, im Sommer dann mit Feuerwehrmann Traber weiter zu arbeiten? Nun, wenn man ein "Verein" sein wollte und nicht dem Erfolg alles unterordnen, wie in vielen anderen Vereinen, was sehr sympathisch wäre, dann war der Entscheid sicher richtig. Nun ist er aber trotzdem weg. So viel zum Thema, langfristig planen. Ging ja richtig lang (fristig). Es ist aber von aussen immer leicht zu urteilen, fürwahr.

Anyhow; man ist ganz unten in der Tabelle und musste nun einen Trainer suchen. Es gab einige Absagen, unter anderem auch Gianluca Charlie Cavaliere. Offensichtlich wurde ein Trainer gesucht, welcher selber einiges an Spielermaterial mitbringen sollte. Kein Wunder, verlor man doch letzten Sommer die halbe Mannschaft aufgrund von Differenzen mit den erfahrenen und verdienten Spielern. Man ist nun wohl fündig geworden. Wie? Nun, man hat sämtliche Webseiten der Region durchsucht und das Mannschaftsfoto gesucht, auf welchem am wenigsten Spieler drauf sind. Gewonnen hat, mit grossem Abstand, die zweite Mannschaft des FC Baar. Hier der Beweis. Deren Trainer heisst übrigens Igor Klasan und der war bereits einmal als Trainer in der Juniorenabteilung der Pfnüselküstler tätig. Daher keine unlogische Wahl, gerüchteweise. Dass man in Kilchberg bei der Besoldung eines Trainers keine Riesen Sprünge machen kann und will, ist bekannt und lobenswert, weshalb diese Wahl auch nicht überrascht. Er dürfte es werden.

Mal schauen, ob er es wird und was das wird. Aufgrund der Tabellensituation darf man davon ausgehen, dass hier, realistischerweise, schon längerfristig (wieder) mit 3. Liga geplant wird. Warum ein Trainer dann Spieler mitbringen soll (ich nehme an, man hat auch eine gute Anzahl an Junioren im Verein), erschliesst sich mir nicht. Mir erschliesst sich aber, und das muss ich ganz ehrlich gesagt zugeben, vieles nicht auf dieser Welt. Dazu reicht der IQ meinerseits schlicht nicht aus. Aber hänu, Hauptsache Salt Bae ist auf jeder Foto drauf.

Grundsätzlich muss ich sagen; die Wahl passt in meinen Augen. Hier auf irgend einen Big-Name zu setzen, hätte gar nix gebracht, daher; well done.