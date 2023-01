Kickers Emden: Trainingsauftakt mit zwei Neuzugängen Malte Schuchardt und Ismet Osmani wechseln zum BSV / Mehrere Abgänge

Ismet Osmani wechselt vom Oberligisten Heeslinger SC nach Ostfriesland. Der 22 Jahre alte Schweizer war in der vergangenen Spielzeit noch für den Regionalligisten BSV Schwarz-Weiß Rehden am Ball. Osmani ist im offensiven Mittelfeld variabel einsetzbar.



Mit Emeraude Betani-Baku (BSV Rehden) und Ronald Lombaya (Viktoria Arnoldsweiler) trainieren in den nächsten Tagen zudem zwei Akteure mit, die sich für einen Vertrag in Emden empfehlen wollen.



Verlassen haben den BSV dagegen Joachim Groenewold, Stijn Hensema und Ramon Issa (alle Blau-Weiß Papenburg) sowie Ayodeji Adeniran (zurück in die USA) und Vafing Jabateh (Ziel unbekannt). Im Verlauf der Hinrunde hatten sich die Emder bereits von Holger Wulff und Adeyemi Ayodele getrennt (beide Ziel unbekannt).