KFC Uerdingen entlässt Trainer Alexander Voigt Oberliga Niederrhein: Der KFC Uerdingen stellt seinen Trainer nach der 0:2-Niederlage mit sofortiger Wirkung frei.

Die Zeit von Alexander Voigt an der Seitenlinie des KFC Uerdingen ist beendet. Nach der 0:2-Niederlage des KFC bei den Sportfreunden Hamborn 07 am Sonntag und dem damit auf sieben Punkte angewachsenen Rückstand auf Spitzenreiter SSVg Velbert stellte der Klub seinen Trainer am Vormittag mit sofortiger Wirkung frei.

Vor etwas mehr als einem Jahr stand Alexander Voigt erstmals als Trainer des KFC Uerdingen an der Seitenline. In seinem ersten Spiel holte er einen Punkt gegen den VfB Homberg - damals noch ein Duell in der Regionalliga West. Den Abstieg konnte er in der Folge nicht verhindern, doch die Verantwortlichen sprachen ihm das weitere Vertrauen aus und gingen mit Voigt in die Saison 2022/23. Das Ziel Wiederaufstieg war dabei von Beginn an klar.

Nach dem 19. Spieltag ist das Vertrauen aufgebraucht und der Trainer entlassen. Vier Niederlagen und drei Unentschieden waren zu viel für die Entscheidungsträger, die am Montagvormittag handelten. "Nach einer ausführlicher Analyse der bisherigen Saison haben wir uns zu diesem Schritt entschieden. Wir sind weiterhin überzeugt, dass trotz des Rückstands auf die Tabellenspitze in dieser langen Saison noch genug Punkte zu vergeben sind und die Mannschaft das Potenzial hat diese zu holen“, erklärt Damien Raths, Vorstandsvorsitzender des KFC Uerdingen, in einer Stellungnahme des Vereins die Trennung.

"Wir danken Alex Voigt, dass er letzte Saison in dieser schwierigen Situation die Herausforderung beim KFC angenommen hat und für seine geleistete Arbeit im Verein. Für seine Zukunft wünschen wir ihm alles Gute", führte er weiter aus. Das Training übernimmt ab sofort Patrick Schneider. Der aktuelle Sportliche Leiter übt diese Tätigkeit interimsweise aus, bis ein Nachfolger für Voigt gefunden ist. Für den KFC geht es am kommenden Samstag mit einem Heimspiel gegen Ratingen 04/19 weiter.