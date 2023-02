Kevin Schellberg verlängert Edermünde-Engagement 33-Jähriger bleibt auch in der Saison 2023/24 an der Seitenlinie

Nach dem sportlich sehr erfolgreichen Jahr 2022 haben die Verantwortlichen des SC Edermünde frühzeitig eine wichtige Weiche für die Zukunft gestellt. In einem sehr konstruktiven Gespräch haben sich der Vorstand und die sportliche Leitung des SCE mit Kevin Schellberg auf eine weitere Zusammenarbeit über das Saisonende hinaus geeinigt.

Schellberg hatte den Kreispokalsieger in diesem Sommer als Trainer übernommen. Nachdem die Mannschaft durch einen größeren Umbruch und einer sehr durchwachsenen Vorbereitung nur schwer in Tritt kam, konnten die junge Elf ab September kräftig Punkten, ist seit nun mehr sechs Spielen unbesiegt und belegt mit derzeit neun Punkten Vorsprung auf die Abstiegsränge einen sehr guten neunten Platz in der Liga.

Heiko Petersen: "Die Stimmung im und um das Team herum ist absolut positiv!"

„Die Entwicklung der letzten Wochen und die Stimmung im und um das Team herum ist absolut positiv. Wir schätzen die ruhige Arbeit von Kevin und freuen uns, dass er nach der schwierigen Anfangsphase nun so erfolgreich ist. Die Vertragsverlängerung ist daher aus unserer Sicht das logische Ergebnis einer guten, erfolgreichen Trainertätigkeit“, so SCE-Vorsitzender Heiko Petersen.

"Ich bedanke mich beim Verein für das mir entgegengebrachte Vertrauen und freue mich sehr auf die weitere Arbeit beim SCE“, so Schellberg über die Vertragsverlängerung.