Kettenkamp drohen harte Strafen Nach dem Spielabbruch am vergangenen Sonntag gegen Neuenkirchen liegt die Entscheidung zur Spielwertung nun beim Sportgericht.

Die Kettenkamper führten gegen Eintracht Neuenkirchen bis zu 66. Minute mit 2:1, aus Sicht von Kettenkamps Trainer Andre Heile nicht unverdient. Allerdings hatte schon der Elfmeter für Neuenkirchen in der 39. Minute zum Anschlusstreffer die Gemüter etwas erhitzt. Aus Sicht der Kettenkamper fand das Foulspiel, so es überhaupt ein Foul gewesen sein soll, ausserhalb des 16 Meterraums statt. Danach verlief das Spiel aber durchaus in ruhigen Bahnen, was auch Viktor Tews als Trainer der Neuenkirchener bestätigte.

Unruhig wurde es dann in der 66. Minute als Schiedsrichter Konrad Schendel wiederum einen Elfmeter für Neuenkirchen pfiff, aus Sicht der Kettenkamper allerdings auch fragwürdig. Für Florian Diesing war das dann offensichtlich zu viel, er ging wohl mit beleidigenden Worten auf den Schiedsrichter zu und rempelte ihn. Der Schiedsrichter fiel zu Boden und brach anschliessend die Partie ab.