Kernstadt verliert Derby gegen Ortsteil

Bereits am vergangenen Freitag stand das Derby beim TuS Königschaffhausen an. Im Königsweg Stadion entwickelte sich früh eine hitzige Atmosphäre, in der der Schiedsrichter einiges zu tun bekam. Matchwinner für das Kirschendorf war der ehemalige SVE-Spieler Markus Strack.

Das „Stadion“ war mit ca. 350 Zuschauern gut frequentiert. Die Emotionen kochten auf dem Platz, aber auch außerhalb, schnell über – richtige Derbystimmung. Nach ausgeglichener Anfangsphase konnte Wadim Dell die Führung für den SVE erzielen (11.). Sein Weitschuss aus ca. 20 Metern war unhaltbar für den TuS-Keeper. Doch danach kämpften sich die Gastgeber immer mehr in die Partie. Ihr Stilmittel auf dem holprigen Geläuf war oft der lange Ball. Etwas einfallslos, aber die richtige Wahl. Die Gäste ihrerseits versuchten sich spielerisch von hinten nach vorne zu arbeiten. Dies hatte aber immer wieder frühe Ballverluste zur Folge. Der TuS hatte 1-2 Hochkaräter, welche der abermals starke SVE- Rückhalt Laurin Lettow vereiteln konnte. Doch irgendwann war auch er machtlos. Spielertrainer Markus Strack konnte den verdienten Ausgleich erzielen (32.). Beide Teams praktizierten einen offenen Schlagabtausch, ohne Ballgeschiebe und abwartendes Verhalten. Kurz vor der Pause wurde Simon Rohrer (letzte Woche bei der Doppelpassgala zum „Besten Spieler der Kreisliga B Saison 21/22“ gewählt – zu Recht !) im 16er strafbar gefoult. Den fälligen Elfmeter verwandelte er etwas glücklich – aber drin ist drin. Der SVE-Anhang war begeistert und deckte sich in der Halbzeit mit frischem Gerstensaft ein.

Nach einer starken Anfangsphase verlor der Gast aber immer mehr die Spielkontrolle. Frühe Ballverluste und eine aufgeheizte Stimmung waren mitunter ursächlich. Der TuS wurde mit zunehmender Spieldauer stärker und kam abermals zum verdienten Ausgleich durch Lichtle (64.). Es wurde hitziger und Wadim Dell, schon gelb vorverwarnt, ließ sich auf eine Rangelei ein. Die Folge: Gelb-rot für den SV Endingen – unnötig und bitter ! Nun hieß es in Unterzahl dagegenzuhalten. Man wehrte sich nach Kräften und erhoffte sich den einen Derbypunkt mitnehmen zu können. Schade, das dieses Unterfangen dann durch einen Standard entschieden wurde. Markus Strack zirkelte den Ball aus halbrechter Position ins Kreuzeck (83.). Die Gäste versuchten nochmal alles, doch der Gastgeber stand defensiv zu stabil. Der Abpfiff ertönte und der TuS Königschaffhausen jubelte. Sehr bitter für den SVE, so zu verlieren. Doch unterm Strich, geht der knappe Heimerfolg in Ordnung. Die Derbyhitze kühlte ab und alle ließen den Abend an der Theke ausklingen. Nun gilt es sich zu schütteln, denn das nächste Derby steht schon vor der Tür.

Am kommenden Freitag, 14.10. empfängt der SV Endingen II die SG Weisweil/Forchheim im Endinger Erle. Das Derby wird um 19:15 Uhr angepfiffen.

Spielbericht: Stefan Seiter (SV Endingen)