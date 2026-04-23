Kellerduell zwischen Dinslaken 09 II und Vierlinden

Während in der Gruppe 1 der Kreisliga A Duisburg der Spieltag gebündelt am Sonntag stattfindet, bietet die Gruppe 2 bereits am Freitag und Samstag Spiele. Der TSV Bruckhausen empfängt am Freitagabend Wacker Dinslaken, die zweite Mannschaft von SuS 09 Dinslaken trifft Samstag auf die DJK Vierlinden. Diese Spiele gibt es außerdem.
26. Spieltag
Do., 30.04.26 20:00 Uhr Duisburger SC Preußen - FC Taxi Duisburg
Sa., 02.05.26 16:30 Uhr TuS Viktoria Buchholz II - SV Heißen
Sa., 02.05.26 18:00 Uhr ETuS Bissingheim - Duisburger SV 1900 II
So., 03.05.26 13:00 Uhr Duisburger FV 08 II - TuS Mündelheim
So., 03.05.26 15:00 Uhr SG Duisburg-Süd 98/20 - TSV Heimaterde Mülheim
So., 03.05.26 15:15 Uhr TuSpo Saarn 1908 - SV Rot-Weiss Mülheim
So., 03.05.26 15:30 Uhr SC Croatia Mülheim - SV Duissern
So., 03.05.26 15:30 Uhr Fatihspor Mülheim - Mülheimer SV 07 II
27. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr TuS Mündelheim - ETuS Bissingheim
Fr., 08.05.26 20:00 Uhr Duisburger SV 1900 II - SC Croatia Mülheim
So., 10.05.26 15:00 Uhr FC Taxi Duisburg - TuS Viktoria Buchholz II
So., 10.05.26 15:00 Uhr TSV Heimaterde Mülheim - Duisburger SC Preußen
So., 10.05.26 15:30 Uhr SV Duissern - SG Duisburg-Süd 98/20
So., 10.05.26 15:30 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - Duisburger FV 08 II
So., 10.05.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 II - TuSpo Saarn 1908
So., 10.05.26 15:30 Uhr SV Heißen - Fatihspor Mülheim
26. Spieltag
Sa., 02.05.26 15:00 Uhr SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 - Eintracht Walsum
So., 03.05.26 13:00 Uhr SuS 09 Dinslaken II - SV Hamborn 90
So., 03.05.26 13:00 Uhr FC Albania Duisburg - MTV Union Hamborn
So., 03.05.26 15:00 Uhr 1. FC Hagenshof zg. - TV Jahn Hiesfeld
So., 03.05.26 15:15 Uhr DJK Vierlinden - FSV Duisburg
So., 03.05.26 15:30 Uhr RWS Lohberg - SV Heißen II
So., 03.05.26 15:30 Uhr SC Wacker Dinslaken - Sportfreunde Walsum 09
27. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr Türkischer SV 1920 Bruckhausen - FC Albania Duisburg
So., 10.05.26 13:00 Uhr SV Heißen II - SC Wacker Dinslaken
So., 10.05.26 15:00 Uhr MTV Union Hamborn - SV Gelb-Weiß Hamborn 1930
So., 10.05.26 15:30 Uhr TV Jahn Hiesfeld - RWS Lohberg
So., 10.05.26 15:30 Uhr SV Hamborn 90 - 1. FC Hagenshof zg.
So., 10.05.26 15:30 Uhr FSV Duisburg - SuS 09 Dinslaken II
So., 10.05.26 15:30 Uhr Eintracht Walsum - DJK Vierlinden
