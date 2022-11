Keine Überraschung beim Sieg des Tabellenführers

Der SVK ging ersatzgeschwächt in die Partie, hatte aber vom Anpfiff weg mehr vom Spiel. Früh fiel bereits der erste Treffer durch einen schönen Freistoß von Patrick Krammer ins rechte Toreck. Doch in der Folgezeit kam der SVW besser ins Match und glich durch Fabian Neff zum 1: 1 aus (19.). Nach Zuspiel von Peter Kramer stellte dann Manuel Kraus mit einem überlegten Flachschuss aus halblinker Position auf 2: 1 (26.). Ein weiterer Freistoßtreffer von Marco Veitinger brachte noch vor der Pause die 3: 1-Führung (43.). Als im zweiten Abschnitt erneut Kraus einen Angriff über rechts platziert ins lange Eck zum 4: 1 abschloss, schien sich ein klarer Sieg der Gastgeber anzubahnen. Jedoch ermöglichte eine weitere Unaufmerksamkeit der SVK-Abwehr dem SVW den nächsten Treffer durch einen abgefälschten Ball von Dominik Neff. Erst in der Schlussphase gab es wieder mehr Möglichkeiten. Der dritte Treffer resultierte erneut durch Kraus, welcher mit dem 5: 2 auch gleichzeitig den Endstand markierte (71.).