Kazizada-Show bei Condor-Schützenfest, Agyemang lässt Bramfeld jubeln

Die Heimspiele von Hamm United FC und des FC Voran Ohe fielen am Freitag kurzfristig aus, weshalb auch Tabellenführer Concordia Hamburg nicht im Einsatz war. Dafür spielte jedoch der Verfolger Bramfelder SV, der beim Barsbütteler SV spät gewann. Nach einem Rückstand avancierte Lewis Osei Agyemang in der 89. Minute zum Matchwinner, als er das entscheidende 2:1 erzielte.

Während der Rahlstedter SC mit einem 4:1-Erfolg gegen den Oststeinbeker SV den Keller wohl endgültig hinter sich gelassen hat, feierte der SC Condor ein echtes Schützenfest. Zwar traf der SC Vier- und Marschlande dreimal selbst, ging beim 3:6 aber dennoch deutlich unter. Den Unterschied machte vor allem ein Mann: Soleiman Kazizada, der von ASV Hamburg gekommen war, stellte bei seinem Debüt für seinen neuen Klub eindrucksvoll sein Können unter Beweis und schnürte direkt einen Dreierpack. Dank der Gala-Vorstellung des 26-Jährigen klettert Condor auf Rang drei.