Allgemeines

Kazizada-Show bei Condor-Schützenfest, Agyemang lässt Bramfeld jubeln

Landesliga Hansa: Zwei kurzfristige Ausfälle wurden von drei torreichen und spannenden Spielen überstrahlt: Lewis Osei Agyemang ließ den Bramfelder SV spät jubeln, der Rahlstedter SC hat wohl die letzten Restzweifel am Klassenerhalt beseitigt und Condor-Zugang Soleiman Kazizada schnürte gleich einen Dreierpack im ersten Spiel! rn

Spieltag 20 in der Landesliga Hansa bot gleich fünf Freitagsspiele. Zwei kurzfristige Ausfälle wurden dabei von drei torreichen und spannenden Partien überstrahlt: Lewis Osei Agyemang ließ den Bramfelder SV spät jubeln, der Rahlstedter SC beseitigte wohl die letzten Restzweifel am Klassenerhalt und Soleiman Kazizada schnürte bei seinem Debüt für den SC Condor direkt einen Dreierpack.

Der Text wird laufend aktualisiert.

Die Spiele am Freitag, 27. Februar 2026

Gestern, 19:30 Uhr
Hamm United FC
Hamm United FCHamm United
Concordia Hamburg
Concordia HamburgConcordia
Abgesagt

Gestern, 19:30 Uhr
FC Voran Ohe
FC Voran OheVoran Ohe
HSV Barmbek-Uhlenhorst
HSV Barmbek-UhlenhorstHSV BU
Abgesagt

Gestern, 20:00 Uhr
Rahlstedter SC
Rahlstedter SCRahlstedt
Oststeinbeker SV
Oststeinbeker SVOststeinbek
4
1
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
SC Condor Hamburg
SC Condor HamburgSC Condor
SC Vier- und Marschlande
SC Vier- und MarschlandeSCVM
6
3
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
Barsbütteler SV
Barsbütteler SVBarsbüttel
Bramfelder SV
Bramfelder SVBramfeld
1
2
Abpfiff

Die Heimspiele von Hamm United FC und des FC Voran Ohe fielen am Freitag kurzfristig aus, weshalb auch Tabellenführer Concordia Hamburg nicht im Einsatz war. Dafür spielte jedoch der Verfolger Bramfelder SV, der beim Barsbütteler SV spät gewann. Nach einem Rückstand avancierte Lewis Osei Agyemang in der 89. Minute zum Matchwinner, als er das entscheidende 2:1 erzielte.

Während der Rahlstedter SC mit einem 4:1-Erfolg gegen den Oststeinbeker SV den Keller wohl endgültig hinter sich gelassen hat, feierte der SC Condor ein echtes Schützenfest. Zwar traf der SC Vier- und Marschlande dreimal selbst, ging beim 3:6 aber dennoch deutlich unter. Den Unterschied machte vor allem ein Mann: Soleiman Kazizada, der von ASV Hamburg gekommen war, stellte bei seinem Debüt für seinen neuen Klub eindrucksvoll sein Können unter Beweis und schnürte direkt einen Dreierpack. Dank der Gala-Vorstellung des 26-Jährigen klettert Condor auf Rang drei.

Die Spiele am Samstag, 28. Februar 2026

Heute, 14:30 Uhr
SV Altengamme
SV AltengammeAltengamme
Sport-Club Eilbek
Sport-Club EilbekSC Eilbek
14:30

Heute, 15:00 Uhr
VfL Lohbrügge
VfL LohbrüggeLohbrügge
Ahrensburger TSV
Ahrensburger TSVTSV Ahrensb.
15:00

Die Spiele am Sonntag, 1. März 2026

Morgen, 13:00 Uhr
USC Paloma
USC PalomaUSC Paloma II
ASV Hamburg
ASV HamburgASV Hamburg
13:00

Das sind die nächsten Spieltage

21. Spieltag
Fr., 06.03.26 19:00 Uhr Concordia Hamburg - USC Paloma II
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr Hamm United FC - Bramfelder SV
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr Oststeinbeker SV - VfL Lohbrügge
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr HSV Barmbek-Uhlenhorst - SC Condor Hamburg
Sa., 07.03.26 13:00 Uhr ASV Hamburg - SV Altengamme
Sa., 07.03.26 15:00 Uhr SC Vier- und Marschlande - Rahlstedter SC
So., 08.03.26 10:45 Uhr Sport-Club Eilbek - FC Voran Ohe
So., 08.03.26 15:00 Uhr Ahrensburger TSV - Barsbütteler SV

22. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr FC Voran Ohe - ASV Hamburg
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Hamm United FC - Ahrensburger TSV
Fr., 13.03.26 20:00 Uhr SC Condor Hamburg - Sport-Club Eilbek
Fr., 13.03.26 20:00 Uhr Rahlstedter SC - HSV Barmbek-Uhlenhorst
Fr., 13.03.26 20:00 Uhr Barsbütteler SV - VfL Lohbrügge
Sa., 14.03.26 15:00 Uhr SC Vier- und Marschlande - Oststeinbeker SV
Sa., 14.03.26 15:00 Uhr SV Altengamme - Concordia Hamburg
So., 15.03.26 16:00 Uhr USC Paloma II - Bramfelder SV

