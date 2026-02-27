Kazizada-Show bei Condor-Schützenfest, Agyemang lässt Bramfeld jubeln

Der Text wird laufend aktualisiert.
Die Heimspiele von Hamm United FC und des FC Voran Ohe fielen am Freitag kurzfristig aus, weshalb auch Tabellenführer Concordia Hamburg nicht im Einsatz war. Dafür spielte jedoch der Verfolger Bramfelder SV, der beim Barsbütteler SV spät gewann. Nach einem Rückstand avancierte Lewis Osei Agyemang in der 89. Minute zum Matchwinner, als er das entscheidende 2:1 erzielte.
Während der Rahlstedter SC mit einem 4:1-Erfolg gegen den Oststeinbeker SV den Keller wohl endgültig hinter sich gelassen hat, feierte der SC Condor ein echtes Schützenfest. Zwar traf der SC Vier- und Marschlande dreimal selbst, ging beim 3:6 aber dennoch deutlich unter. Den Unterschied machte vor allem ein Mann: Soleiman Kazizada, der von ASV Hamburg gekommen war, stellte bei seinem Debüt für seinen neuen Klub eindrucksvoll sein Können unter Beweis und schnürte direkt einen Dreierpack. Dank der Gala-Vorstellung des 26-Jährigen klettert Condor auf Rang drei.
21. Spieltag
Fr., 06.03.26 19:00 Uhr Concordia Hamburg - USC Paloma II
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr Hamm United FC - Bramfelder SV
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr Oststeinbeker SV - VfL Lohbrügge
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr HSV Barmbek-Uhlenhorst - SC Condor Hamburg
Sa., 07.03.26 13:00 Uhr ASV Hamburg - SV Altengamme
Sa., 07.03.26 15:00 Uhr SC Vier- und Marschlande - Rahlstedter SC
So., 08.03.26 10:45 Uhr Sport-Club Eilbek - FC Voran Ohe
So., 08.03.26 15:00 Uhr Ahrensburger TSV - Barsbütteler SV
22. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr FC Voran Ohe - ASV Hamburg
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Hamm United FC - Ahrensburger TSV
Fr., 13.03.26 20:00 Uhr SC Condor Hamburg - Sport-Club Eilbek
Fr., 13.03.26 20:00 Uhr Rahlstedter SC - HSV Barmbek-Uhlenhorst
Fr., 13.03.26 20:00 Uhr Barsbütteler SV - VfL Lohbrügge
Sa., 14.03.26 15:00 Uhr SC Vier- und Marschlande - Oststeinbeker SV
Sa., 14.03.26 15:00 Uhr SV Altengamme - Concordia Hamburg
So., 15.03.26 16:00 Uhr USC Paloma II - Bramfelder SV
