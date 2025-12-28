Kam erst im Sommer: Horsthausen holt Leistungsträger vom Konkurrenten

Die SpVgg Horsthausen, Tabellenzweiter der Westfalenliga Staffel 2, hat auf den Abgang von Angreifer Marvin Schuster, der in der Winterpause zum Dortmunder Landesligisten TuS Eichlinghofen gewechselt ist, reagiert und dabei einem Ligakonkurrenten einen wichtigen Leistungsträger genommen. Vom abstiegsgefährdeten SC Obersprockhövel wechselt Abid Yanik nach Herne und ist nach Cedric Groß von den Sportfreunden Wanne-Eickel der zweite Wintertransfer der Sportvereinigung.

Dabei war der 21-Jährige erst vor der Saison vom Essener Landesligisten FC Kray zum SCO gewechselt und konnte dort auf Anhieb überzeugen. Mit sieben Treffern und zwei Assists ist Yanik hinter Torjäger Moritz Schrepping (zwölf Treffer) der zweitbeste Scorer im Kader der Elf vom Schlagbaum – und das obwohl Abid Yanik nach dem 10. Spieltag gar nicht mehr zum Einsatz kam. Der SC Obersprockhövel war in der Vorweihnachtszeit in die Schlagzeilen geraten, als man nach dem wichtigen 3:2-Sieg gegen die SSV Buer Trainer Michael Wurst und den Sportlichen Leiter Stefan Gosing vor die Tür setzte. Im neuen Jahr wird der SCO von Sebastian Westerhoff, Sohn des Vorsitzenden Detlef Westerhoff, trainiert.

"Mit Abid haben wir einen Stürmer bekommen, der uns noch gefehlt hat. Er wird uns durch seine Schnelligkeit im Angriff bestimmt gut tun. Trotz seines jungen Alters hat er schon auf sich aufmerksam gemacht", sagt Ulrich Kirchmeyer, Sportlicher Leiter der SpVgg Horsthausen, in der Mitteilung des Herner Clubs über den frühen Juniorenspieler der SG Wattenscheid 09, für die er auch zehnmal in der Oberliga zum Einsatz gekommen war. In Horsthausen wird Abid Yanik die Rückennummer 7 erhalten, die durch den Wechsel von Marvin Schuster frei geworden war.