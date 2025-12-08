 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
Der letztjährige Landesligist Hordel (in Weiß) kämpft um den Aufstieg in die Oberliga, der frühere Oberligist Brünninghausen möchte den Absturz in die Landesliga verhindern.
Der letztjährige Landesligist Hordel (in Weiß) kämpft um den Aufstieg in die Oberliga, der frühere Oberligist Brünninghausen möchte den Absturz in die Landesliga verhindern. – Foto: Daniela Hönisch/FCB

Westfalenliga 2 - die Winterfahrpläne

Der offizielle Rückrundenauftakt erfolgt am 22. Februar.

Viel Zeit, um sich ausreichend für die Rückrunde einzuspielen. Satte acht Testspiele hat der SC Westfalia Herne angesetzt.

FuPa Westfalen hat für euch die Übersicht aller bekannten Testspiele:

DJK TuS Hordel

FR, 23. Januar, 19.30 Uhr (A) - FC Altenbochum (LL)
SA, 8. Februar, 15 Uhr (A) - SV Dorsten-Hardt (LL)
SO, 15. Februar, 15 Uhr (A) - SC Westfalia Kinderhaus (WL)

SpVgg Horsthausen

SO, 11. Januar, 15 Uhr (A) - TSG Sprockhövel (OL)
SO, 25. Janaur, 15.15 Uhr (A) - FC Roj (LL)
SA, 14. Februar, 16 Uhr (A) - BV Herne-Süd (LL) (Kreispokal)
SO, 15. Februar, 15 Uhr (A) - FC Nordkirchen (WL)

DSC Wanne-Eickel

21. Dezember Vest-Cup
27. Dezember Hertener Mitternachtscup
MI, 14. Januar, (H) - FC Recklinghausen 96 (BL)
SA, 17. Januar, (H) - SG Wattenscheid 09 (OL)
SO, 25. Januar, (H) - Adler Frintrop (OL)
SA/SO, 31. Januar oder 1. Februar, (A) - TuS Harpen (LL)
SA/SO, 7. Februar oder 8. Februar (A) - VfB Kirchhellen (BL)
SO, 15. Februar, (A) - FC Marl (LL)

Holzwickeder SC

SA, 10. Januar, 14 Uhr (A) - TuS Hiltrup (OL)
SA, 7. Februar, 14 Uhr (H) - BSV Menden (LL)
SO, 15. Februar, 14 Uhr (H) - SpVg Hagen 11 (LL)

TuS Erndtebrück

/

BSV Schüren

27./28. Dezember, 2. - 4. Januar und 9. - 11. Januar HSM Dortmund
FR, 23. Januar, 19.30 Uhr (A) - TuS Eichlinghofen (LL)
SO, 25. Januar, 15 Uhr (A) - KF Sharri (BL)

Vestia Disteln

26./27. Dezember HSM Herten
DI, 27. Januar, 19 Uhr (A) - Firtinaspor Herne (KLA)
SA, 14. Februar, 13 Uhr (A) - GW Nottuln (WL)

FC Iserlohn

SO, 25. Januar, 15.30 Uhr (H) - SuS Langscheid/Enkhausen (BL)

Westfalia Herne

21. Dezember Vest-Cup
SO, 11. Januar, 15.30 Uhr (H) - DJK BW Mintard (LL)
SA, 17. Januar, 18 Uhr (H) - TuS Stockum (BL)
SO, 18. Januar, 15.30 Uhr (H) - FC Marokko Herne (BL)
SA, 24. Janaur, 15.30 Uhr (H) - SV Schermbeck (OL)
SO, 25. Januar, 15.30 Uhr (H) - FC Nordkirchen (WL)
SO, 1. Februar, 15.30 Uhr (H) - GW Nottuln (WL)
FR, 13. Februar, 19.15 Uhr (H) - SG Wattenscheid 09 (OL)
SO, 15. Februar, 15 Uhr (A) - VfB Hüls (BL)

RSV Meinerzhagen

27. Dezember Kiersper Sparkassen-Pokal
SA, 17. Januar, 15 Uhr (A) - TuS Ennepetal (OL)
DI, 20. Januar, 19 Uhr (H) - FC Lennestadt (LL)
SO, 25. Januar, 15.30 Uhr (A) - Borussia Dröschede (LL)
SO, 1. Februar, 13.30 Uhr (A) - SV Hohenlimburg (LL)
SO, 8. Februar, 13 Uhr (H) - SV 04 Attendorn (LL)
SA, 14. Februar, 15 Uhr (H) - Germania Salchendorf (LL)

SC Obersprockhövel

SO, 11. Januar, 15 Uhr (H) - FC Remscheid (LL)
SO, 18. Januar, 15 Uhr (A) - SC Obersprockhövel (WL)
SO, 25. Janaur, 15 Uhr (H) - SF Niederwenigern (OL)
SO, 1. Februar, 15 Uhr (A) - FC Altenbochum (LL)
SO, 8. Februar, 15 Uhr (H) - BV Herne-Süd (LL)
SO, 15. Februar, 15.15 Uhr (A) - TuS Eichlinghofen (LL)

Wacker Obercastrop

21. Dezember Teamsah Cup
23. Dezember Foconis-Hallen-Cup
SO, 25. Januar, 15 Uhr (H) - FC Marl (LL)
MI, 4. Februar, 19.30 Uhr (H) - SpVg BG Schwerin (BL)
SO, 8. Februar, 15.30 Uhr (H) - FC Roj (LL)
SO, 15. Februar, 15.30 Uhr (H) - TuS Hannibal (LL)

Concordia Wiemelhausen

DO, 29. Januar, 19.30 Uhr (H) - SV SW Lembeck (LL)
SO, 1. Februar, 15.15 Uhr (H) - SuS Kaiserau (LL)
DO, 5. Februar, 19.30 Uhr (A) - RW Stiepel (KLA)
SO, 8. Februar, 15.15 Uhr (H) - Königsborner SV (LL)
SO, 15. Februar, 15.15 Uhr (H) - TuS Harpen (LL)

SpVg Hagen 11

SO, 1. Februar, 16 Uhr (H) - TuS Hannibal (LL)
SO, 8. Februar, 15 Uhr (H) - SV Brackel 06 (LL)
SO, 15. Februar, 14 Uhr (A) - Holzwickeder SC (WL)

FC Brünninghausen

27./28. Dezember, 2. - 4. Januar und 9. - 11. Januar HSM Dortmund
MI, 4. Februar, 19.30 Uhr (A) - VfB Westhofen (BL)
SO, 8. Februar, 15 Uhr (A) - Westfalia Huckarde (BL)
SO, 15. Februar, 15.30 Uhr (H) - SV Brackel 06 (LL)

SSV Buer

27. Dezember Hertener Mitternachtscup
DO, 15. Januar, 19.30 Uhr (H) - SpVgg Erkenschwick (OL)
SO, 18. Januar, 15 Uhr (H) - Firtinaspor Herne (BL)
SA, 24. Januar, 18 Uhr (A) - Westfalia Dortmund (KLA)
SO, 25. Januar, 15 Uhr (A) - SV SW Lembeck (LL)
SO, 1. Februar, 15 Uhr (H) - FC Roj (LL)
SO, 8. Februar, 14.30 Uhr (A) - SV RW Deuten (LL)
SO, 15. Februar, 15 Uhr (H) - SV Sodingen (LL)

