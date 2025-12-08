Westfalenliga 2 - die Winterfahrpläne

FuPa Westfalen hat für euch die Übersicht aller bekannten Testspiele:

Viel Zeit, um sich ausreichend für die Rückrunde einzuspielen. Satte acht Testspiele hat der SC Westfalia Herne angesetzt.

FR, 23. Januar, 19.30 Uhr (A) - FC Altenbochum (LL) SA, 8. Februar, 15 Uhr (A) - SV Dorsten-Hardt (LL) SO, 15. Februar, 15 Uhr (A) - SC Westfalia Kinderhaus (WL)

SO, 11. Januar, 15 Uhr (A) - TSG Sprockhövel (OL) SO, 25. Janaur, 15.15 Uhr (A) - FC Roj (LL) SA, 14. Februar, 16 Uhr (A) - BV Herne-Süd (LL) (Kreispokal) SO, 15. Februar, 15 Uhr (A) - FC Nordkirchen (WL)

DSC Wanne-Eickel

21. Dezember Vest-Cup

27. Dezember Hertener Mitternachtscup

MI, 14. Januar, (H) - FC Recklinghausen 96 (BL)

SA, 17. Januar, (H) - SG Wattenscheid 09 (OL)

SO, 25. Januar, (H) - Adler Frintrop (OL)

SA/SO, 31. Januar oder 1. Februar, (A) - TuS Harpen (LL)

SA/SO, 7. Februar oder 8. Februar (A) - VfB Kirchhellen (BL)

SO, 15. Februar, (A) - FC Marl (LL)

Holzwickeder SC

SA, 10. Januar, 14 Uhr (A) - TuS Hiltrup (OL)

SA, 7. Februar, 14 Uhr (H) - BSV Menden (LL)

SO, 15. Februar, 14 Uhr (H) - SpVg Hagen 11 (LL)

TuS Erndtebrück

BSV Schüren

27./28. Dezember, 2. - 4. Januar und 9. - 11. Januar HSM Dortmund

FR, 23. Januar, 19.30 Uhr (A) - TuS Eichlinghofen (LL)

SO, 25. Januar, 15 Uhr (A) - KF Sharri (BL)

Vestia Disteln

26./27. Dezember HSM Herten

DI, 27. Januar, 19 Uhr (A) - Firtinaspor Herne (KLA)

SA, 14. Februar, 13 Uhr (A) - GW Nottuln (WL)

FC Iserlohn

SO, 25. Januar, 15.30 Uhr (H) - SuS Langscheid/Enkhausen (BL)

Westfalia Herne

21. Dezember Vest-Cup

SO, 11. Januar, 15.30 Uhr (H) - DJK BW Mintard (LL)

SA, 17. Januar, 18 Uhr (H) - TuS Stockum (BL)

SO, 18. Januar, 15.30 Uhr (H) - FC Marokko Herne (BL)

SA, 24. Janaur, 15.30 Uhr (H) - SV Schermbeck (OL)

SO, 25. Januar, 15.30 Uhr (H) - FC Nordkirchen (WL)

SO, 1. Februar, 15.30 Uhr (H) - GW Nottuln (WL)

FR, 13. Februar, 19.15 Uhr (H) - SG Wattenscheid 09 (OL)

SO, 15. Februar, 15 Uhr (A) - VfB Hüls (BL)

RSV Meinerzhagen

27. Dezember Kiersper Sparkassen-Pokal

SA, 17. Januar, 15 Uhr (A) - TuS Ennepetal (OL)

DI, 20. Januar, 19 Uhr (H) - FC Lennestadt (LL)

SO, 25. Januar, 15.30 Uhr (A) - Borussia Dröschede (LL)

SO, 1. Februar, 13.30 Uhr (A) - SV Hohenlimburg (LL)

SO, 8. Februar, 13 Uhr (H) - SV 04 Attendorn (LL)

SA, 14. Februar, 15 Uhr (H) - Germania Salchendorf (LL)

SC Obersprockhövel

SO, 11. Januar, 15 Uhr (H) - FC Remscheid (LL)

SO, 18. Januar, 15 Uhr (A) - SC Obersprockhövel (WL)

SO, 25. Janaur, 15 Uhr (H) - SF Niederwenigern (OL)

SO, 1. Februar, 15 Uhr (A) - FC Altenbochum (LL)

SO, 8. Februar, 15 Uhr (H) - BV Herne-Süd (LL)

SO, 15. Februar, 15.15 Uhr (A) - TuS Eichlinghofen (LL)

Wacker Obercastrop

21. Dezember Teamsah Cup

23. Dezember Foconis-Hallen-Cup

SO, 25. Januar, 15 Uhr (H) - FC Marl (LL)

MI, 4. Februar, 19.30 Uhr (H) - SpVg BG Schwerin (BL)

SO, 8. Februar, 15.30 Uhr (H) - FC Roj (LL)

SO, 15. Februar, 15.30 Uhr (H) - TuS Hannibal (LL)

Concordia Wiemelhausen

DO, 29. Januar, 19.30 Uhr (H) - SV SW Lembeck (LL)

SO, 1. Februar, 15.15 Uhr (H) - SuS Kaiserau (LL)

DO, 5. Februar, 19.30 Uhr (A) - RW Stiepel (KLA)

SO, 8. Februar, 15.15 Uhr (H) - Königsborner SV (LL)

SO, 15. Februar, 15.15 Uhr (H) - TuS Harpen (LL)

SpVg Hagen 11

SO, 1. Februar, 16 Uhr (H) - TuS Hannibal (LL)

SO, 8. Februar, 15 Uhr (H) - SV Brackel 06 (LL)

SO, 15. Februar, 14 Uhr (A) - Holzwickeder SC (WL)

FC Brünninghausen

27./28. Dezember, 2. - 4. Januar und 9. - 11. Januar HSM Dortmund

MI, 4. Februar, 19.30 Uhr (A) - VfB Westhofen (BL)

SO, 8. Februar, 15 Uhr (A) - Westfalia Huckarde (BL)

SO, 15. Februar, 15.30 Uhr (H) - SV Brackel 06 (LL)

SSV Buer

27. Dezember Hertener Mitternachtscup

DO, 15. Januar, 19.30 Uhr (H) - SpVgg Erkenschwick (OL)

SO, 18. Januar, 15 Uhr (H) - Firtinaspor Herne (BL)

SA, 24. Januar, 18 Uhr (A) - Westfalia Dortmund (KLA)

SO, 25. Januar, 15 Uhr (A) - SV SW Lembeck (LL)

SO, 1. Februar, 15 Uhr (H) - FC Roj (LL)

SO, 8. Februar, 14.30 Uhr (A) - SV RW Deuten (LL)

SO, 15. Februar, 15 Uhr (H) - SV Sodingen (LL)