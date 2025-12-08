Westfalenliga 2 - die Winterfahrpläne

Viel Zeit, um sich ausreichend für die Rückrunde einzuspielen. Satte acht Testspiele hat der SC Westfalia Herne angesetzt.
FuPa Westfalen hat für euch die Übersicht aller bekannten Testspiele:
DJK TuS Hordel
FR, 23. Januar, 19.30 Uhr (A) - FC Altenbochum (LL)
SA, 8. Februar, 15 Uhr (A) - SV Dorsten-Hardt (LL)
SO, 15. Februar, 15 Uhr (A) - SC Westfalia Kinderhaus (WL)
SpVgg Horsthausen
SO, 11. Januar, 15 Uhr (A) - TSG Sprockhövel (OL)
SO, 25. Janaur, 15.15 Uhr (A) - FC Roj (LL)
SA, 14. Februar, 16 Uhr (A) - BV Herne-Süd (LL) (Kreispokal)
SO, 15. Februar, 15 Uhr (A) - FC Nordkirchen (WL)
DSC Wanne-Eickel
21. Dezember Vest-Cup
27. Dezember Hertener Mitternachtscup
MI, 14. Januar, (H) - FC Recklinghausen 96 (BL)
SA, 17. Januar, (H) - SG Wattenscheid 09 (OL)
SO, 25. Januar, (H) - Adler Frintrop (OL)
SA/SO, 31. Januar oder 1. Februar, (A) - TuS Harpen (LL)
SA/SO, 7. Februar oder 8. Februar (A) - VfB Kirchhellen (BL)
SO, 15. Februar, (A) - FC Marl (LL)
Holzwickeder SC
SA, 10. Januar, 14 Uhr (A) - TuS Hiltrup (OL)
SA, 7. Februar, 14 Uhr (H) - BSV Menden (LL)
SO, 15. Februar, 14 Uhr (H) - SpVg Hagen 11 (LL)
TuS Erndtebrück
/
BSV Schüren
27./28. Dezember, 2. - 4. Januar und 9. - 11. Januar HSM Dortmund
FR, 23. Januar, 19.30 Uhr (A) - TuS Eichlinghofen (LL)
SO, 25. Januar, 15 Uhr (A) - KF Sharri (BL)
Vestia Disteln
26./27. Dezember HSM Herten
DI, 27. Januar, 19 Uhr (A) - Firtinaspor Herne (KLA)
SA, 14. Februar, 13 Uhr (A) - GW Nottuln (WL)
FC Iserlohn
SO, 25. Januar, 15.30 Uhr (H) - SuS Langscheid/Enkhausen (BL)
Westfalia Herne
21. Dezember Vest-Cup
SO, 11. Januar, 15.30 Uhr (H) - DJK BW Mintard (LL)
SA, 17. Januar, 18 Uhr (H) - TuS Stockum (BL)
SO, 18. Januar, 15.30 Uhr (H) - FC Marokko Herne (BL)
SA, 24. Janaur, 15.30 Uhr (H) - SV Schermbeck (OL)
SO, 25. Januar, 15.30 Uhr (H) - FC Nordkirchen (WL)
SO, 1. Februar, 15.30 Uhr (H) - GW Nottuln (WL)
FR, 13. Februar, 19.15 Uhr (H) - SG Wattenscheid 09 (OL)
SO, 15. Februar, 15 Uhr (A) - VfB Hüls (BL)
RSV Meinerzhagen
27. Dezember Kiersper Sparkassen-Pokal
SA, 17. Januar, 15 Uhr (A) - TuS Ennepetal (OL)
DI, 20. Januar, 19 Uhr (H) - FC Lennestadt (LL)
SO, 25. Januar, 15.30 Uhr (A) - Borussia Dröschede (LL)
SO, 1. Februar, 13.30 Uhr (A) - SV Hohenlimburg (LL)
SO, 8. Februar, 13 Uhr (H) - SV 04 Attendorn (LL)
SA, 14. Februar, 15 Uhr (H) - Germania Salchendorf (LL)
SC Obersprockhövel
SO, 11. Januar, 15 Uhr (H) - FC Remscheid (LL)
SO, 18. Januar, 15 Uhr (A) - SC Obersprockhövel (WL)
SO, 25. Janaur, 15 Uhr (H) - SF Niederwenigern (OL)
SO, 1. Februar, 15 Uhr (A) - FC Altenbochum (LL)
SO, 8. Februar, 15 Uhr (H) - BV Herne-Süd (LL)
SO, 15. Februar, 15.15 Uhr (A) - TuS Eichlinghofen (LL)
Wacker Obercastrop
21. Dezember Teamsah Cup
23. Dezember Foconis-Hallen-Cup
SO, 25. Januar, 15 Uhr (H) - FC Marl (LL)
MI, 4. Februar, 19.30 Uhr (H) - SpVg BG Schwerin (BL)
SO, 8. Februar, 15.30 Uhr (H) - FC Roj (LL)
SO, 15. Februar, 15.30 Uhr (H) - TuS Hannibal (LL)
Concordia Wiemelhausen
DO, 29. Januar, 19.30 Uhr (H) - SV SW Lembeck (LL)
SO, 1. Februar, 15.15 Uhr (H) - SuS Kaiserau (LL)
DO, 5. Februar, 19.30 Uhr (A) - RW Stiepel (KLA)
SO, 8. Februar, 15.15 Uhr (H) - Königsborner SV (LL)
SO, 15. Februar, 15.15 Uhr (H) - TuS Harpen (LL)
SpVg Hagen 11
SO, 1. Februar, 16 Uhr (H) - TuS Hannibal (LL)
SO, 8. Februar, 15 Uhr (H) - SV Brackel 06 (LL)
SO, 15. Februar, 14 Uhr (A) - Holzwickeder SC (WL)
FC Brünninghausen
27./28. Dezember, 2. - 4. Januar und 9. - 11. Januar HSM Dortmund
MI, 4. Februar, 19.30 Uhr (A) - VfB Westhofen (BL)
SO, 8. Februar, 15 Uhr (A) - Westfalia Huckarde (BL)
SO, 15. Februar, 15.30 Uhr (H) - SV Brackel 06 (LL)
SSV Buer
27. Dezember Hertener Mitternachtscup
DO, 15. Januar, 19.30 Uhr (H) - SpVgg Erkenschwick (OL)
SO, 18. Januar, 15 Uhr (H) - Firtinaspor Herne (BL)
SA, 24. Januar, 18 Uhr (A) - Westfalia Dortmund (KLA)
SO, 25. Januar, 15 Uhr (A) - SV SW Lembeck (LL)
SO, 1. Februar, 15 Uhr (H) - FC Roj (LL)
SO, 8. Februar, 14.30 Uhr (A) - SV RW Deuten (LL)
SO, 15. Februar, 15 Uhr (H) - SV Sodingen (LL)