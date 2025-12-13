Sohn des Vorsitzenden übernimmt Westfalenligisten

Inzwischen ist es offiziell! Sebastian Westerhoff ist ab sofort Cheftrainer beim SC Obersprockhövel. Der 40-Jährige ist der Sohn des Vorsitzenden Detlef Westerhoff. "Das war so nicht geplant. Das hat sich so ergeben", sagte der Präsident unter der Woche gegenüber der Lokalpresse "WAZ". In der Vergangenheit war eine derartige sportliche Bindung eigentlich ausgeschlossen worden.

Für den früheren Oberliga-Akteur Sebastian Westerhoff ist es erst die dritte Trainerstation nach Westfalenligist DSC Wanne-Eickel (Sommer 2019 bis Ende 2022) und Oberligist TuS Ennpetal (Anfang 2023 bis September 2025).

Für den Klassenerhalt setzt der SCO auf die Rückkehr der zuletzt verletzten Jan-Niklas Budde, Nico Jahnke und Anthony Boehm. Vom Ligarivalen Concordia Wiemelhausen kommt Angreifer Tim Wasserloos.