Junger Westfalenliga-Torjäger wechselt zur SG Finnentrop/Bamehohl Oberligist SG Finnentrop/Bamenohl hat sich zur kommenden Spielzeit 2023/24 die Dienste des 20-jährigen Bernie Lennemann gesichert.

Der Linksfuß ist in der Offensive variabel einsetzbar und bringt neben seiner Schnelligkeit eine gute Technik, sowie einen ruhigen und guten Torabschluss mit. Diese Eigenschaften hat er zuletzt beim Hallenstadtpokal in Lennestadt unter Beweis gestellt, wo der Youngster zum besten Spieler des Turniers gewählt wurde.

Lennemann wurde bereits in seinem letzten A-Junioren-Jahr (Saison 2021/22) Stammspieler der Westfalenliga-Mannschaft und kam zu 31 Einsätzen. Seit dem Sommer gehört er offiziell in den Seniorenbereich und stand in allen Ligapartien in der Startelf. Bis dato kann der talentierte Offensivspieler 47 Westfalenliga-Spiele und 11 Tore vorweisen.

Eines seiner ersten Senioren-Tore erzielte Lennemann im Übrigen gegen die SG Finnentrop/Bamenohl. Beim überraschenden 4:3-Sieg nach Verlängerung erzielte der Stürmer am 20. Oktober 2021 im Kreispokal Olpe die frühe Führung und stand über 120 Minuten auf dem Platz.