„Jugendarbeit hat höchste Priorität“: TSV Grüntegernbach präsentiert neues Leitbild Großer Zulauf im Mädchenbereich

Grüntegernbach – Die Fußballer des TSV Grüntegernbach wollen in den nächsten Jahren weiterhin voll auf die Jugend setzen.

Die Abteilung hat in den vergangenen Monaten gemeinsam ein Leitbild als Zielsetzung und Richtlinie für den Umgang innerhalb der Abteilung ausgearbeitet. Dieses stellte Vize-Abteilungsleiter Georg Mooshofer in der Abteilungsversammlung im Grüntegernbacher Sportheim den anwesenden Mitgliedern vor, wie der Verein in einer Pressemitteilung meldet.

Im ersten Absatz des Leitbilds wird bereits der Fokus deutlich: „Kinder und Jugendliche sind die Zukunft unseres Vereins – daher genießt die Jugendarbeit die höchste Priorität im Verein und in der Abteilung Fußball“, betonte Mooshofer. Dazu soll für jedes Geschlecht und jedes Alter die Möglichkeit geboten werden, aktiv am Trainings- und Spielbetrieb teilzunehmen. Im Bedarfsfall in Zusammenarbeit mit den Nachbarvereinen, wie aktuell bereits mit der Spielgemeinschaft GOSB mit dem TSV Obertaufkirchen, SV Schwindegg und dem TSV Buchbach.

„Aus einer erfolgreichen Jugendarbeit soll auch der Erfolg der Herren- und Damenmannschaften wachsen“, stellte Mooshofer fest. Hier hat sich der TSV als Ziel gesetzt, langfristig durch Eigengewächse mit der 1. Mannschaft mindestens in der Kreisklasse zu spielen und dauerhaft eine 2. Mannschaft zu stellen, die mindestens in der B-Klasse spielt.

„Es zeigt sich aktuell bei einigen Beispielen im Landkreis, dass der Wegfall einer zweiten Mannschaft häufig zum Zerfall der ersten Mannschaft führen kann“, sagte der Vize-Abteilungsleiter. Dies soll in Grüntegernbach durch kontinuierliches Arbeiten an der Basis verhindert werden. Anreize an die Spieler sollen dabei explizit nicht durch Geldmittel, sondern durch sportlichen Erfolg, den Breitensport-Gedanken und durch Identifikation mit dem Verein geschaffen werden.

Auch für die Jugendmannschaften, inklusive der Spielgemeinschaft, wurden konkrete sportliche Ziele formuliert. Hierbei sei es jedoch wichtig, neben den höherklassigen ersten Jugendmannschaften in der Spielgemeinschaft auch eine zweite oder bestenfalls eine dritte Mannschaft zu stellen, um den Breitensport zu fördern.

Im Anschluss an die Vorstellung betonte TSV-Vorsitzender Stefan Mugler nochmals die Wichtigkeit dieses Leitbilds. „Wir haben uns gefragt, wo wir eigentlich hinwollen und wofür wir uns ehrenamtlich engagieren. Das Ziel ist bewusst mittel- bis langfristig gesteckt. Wir sprechen hier von einem Planungszeitraum von rund zehn Jahren. Nun gilt es, das Formulierte mit Leben zu füllen.“ Dazu wurde das Leitbild auch auf ein Schild gedruckt, welches im Sportheim direkt neben die Kabinen aufgehängt wird.