Den nächsten Schritt in seiner Trainerkarriere gehen will Josef Holler mit dem Einsteigen als „Co“ von Mario Albert. – Foto: Robert Geisler

Josef Holler heuert in Ettmannsdorf an 34-jähriger B-Lizenzinhaber beerbt Christian Most und wechselt an die Seite von Mario Albert

Der ambitionierte Landesligist SV Schwandorf-Ettmannsdorf bastelt fleißig am Kader für die neue Saison. Erste Vollzugsmeldung kann nun im Trainerteam vermeldet werden. Christian Most, der als Sportlicher Leiter in das BFV-NLZ der SpVgg SV Weiden wechselt, wird durch Josef Holler ersetzt.