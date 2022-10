„Jonas Hofmann besiegen“ – Kreisliga-Kicker zu Gast im Sportstudio! Davon träumt jeder Amateurkicker: Absolutes Traumtor als Ticket ins ZDF Fernsehstudio!

Nun wurde er zum Torwandschießen ins ZDF Sportstudio eingeladen. Dort kann er am kommenden Samstag sein Können gegen den Bundesliga-Spieler Jonas Hofmann von Borussia Mönchengladbach zeigen.

FuPa: Welches Ziel an Treffern an der Torwand hast du dir gesetzt?

Sahin Ercan: Auf die Sendung freue ich mich sehr, da ich solch ein Erlebnis noch nie hatte und einfach gespannt bin, was für Erfahrungen ich sammeln kann. Ich bin aber auch ziemlich aufgeregt, da die Sendung im Live-Fernsehen übertragen wird und es daher auch viele Menschen mitbekommen werden.

FuPa: Am Samstag bist du zu Gast im ZDF Sportstudio und darfst gegen den Bundesliga-Profi Jonas Hofmann an der berühmten Torwand antreten. Wie sehr freust du dich auf die Sendung?

Sahin Ercan: Ich selbst bin gar nicht auf die Idee gekommen, sondern auf die Idee kam Marc Hofacker. Er ist bei uns zum Beispiel für die Videoaufnahmen und den Liveticker zuständig. Also er unterstützt uns wirklich in jeder Hinsicht und deshalb kann ich ihm jetzt auch nochmal wirklich herzlich danken, dass er auf die Idee kam. Er hat mich dann nach meiner Einverständnis gefragt und das dann weitergeleitet . Ich dachte, dass man es ja mal versuchen kann und wenn es funktioniert, wieso nicht.

Sahin Ercan: Für mich war das ein schönes Gefühl und ein sehr besonderer Moment, da man nicht in jedem Spiel solche Tore schießt. Ich hatte genügend Zeit und dadurch, dass mein Kollege der Joel mich auch motiviert hat zum Schießen, hatte ich das nötige Selbstbewusstsein. Dann hab ich abgeschlossen und auch vielleicht mit einem kleinen Ticken Glück ist er dann perfekt in den Winkel gegangen.

Sahin Ercan: Am besten wäre, wenn ich jeden Schuss treffe, aber ich bin froh, wenn ich unten rechts einmal treffe und oben links einmal treffe. Das ist mein Ziel! Ich hoffe, dass es reicht, um zu gewinnen.

FuPa: Wie hat dein Umfeld (Familie, Freunde, Mannschaft…) reagiert, als sie von deiner Teilnahme im Sportstudio erfahren haben?

Sahin Ercan: Mein Umfeld hat sehr positiv reagiert, sie haben sich alle für mich gefreut. Es hat mich sehr glücklich gemacht, dass mich so viele unterstützen. Ich hab auch viele Nachrichten bekommen, in denen mir viel Erfolg gewünscht wird. Ich hab viele Glückwünsche bekommen und alle stehen hinter mir und drücken die Daumen.

FuPa: Inwiefern hast du dich im Vorhinein der Sendung auf die Torwand und das Duell mit Jonas Hofmann vorbereitet? Also hast du in den letzten Tagen an einer Torwand das Treffen geübt?

Sahin Ercan: Da ich leider nicht genau weiß, wo ich in unserer Umgebung eine Torwand finden könnte, werde ich wahrscheinlich eine Alternative brauchen. Ich werde einfach unten rechts einen Ring ans Tor anbringen und oben links.

Das werde ich in der nächsten Trainingseinheit auf jeden Fall ein bisschen üben . Ich denke, dass es durch Nervosität nochmal ganz anders in der Sendung wird, aber ich werde mir auf jeden Fall Mühe geben und so viel wie möglich üben.

FuPa: Wie sehr freust du dich auf das Treffen mit einem Bundesligastar und bist du schon nervös?

Sahin Ercan: Auf das Treffen mit Jonas Hofmann freue ich mich auch sehr, da es auch ein einmaliges Erlebnis ist, mal einen Bundesliga-Profi von so nahe zu sehen und auch gegen Ihn sogar antreten zu dürfen. Meine größte Hoffnung ist, Jonas Hofmann zu besiegen, aber das werden wir dann sehen!