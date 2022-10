JFV wiederholt Derby-Sieger! Auch im Landespokal glückt 3:0-Erfolg!

Genau eine Woche nach dem Punktspielerfolg bei Chemie folgte nun an der Südkampfbahn die Wiederholung. Wir doch recht dezimiert und mit einigen angeschlagenen Spielern und somit einigen Umstellungen. BSG Chemie sicher mit viel Vorstellungskraft oder eher Hoffnung angereist, denn das Punktspiel war spielerisch eine gute Vorstellung der Gäste. Defacto verlief das Spiel auf unserem Geläuf fast wie geplant. Chemie powerte sich erste Halbzeit - wieder durchaus ansehnlich - aus, blieb aber wie schon beim Punktspiel vor dem Strafraum stecken. Die eklatante Abschlussschwäche könnte für den Regionalliga-Nachwuchs auch in der Liga noch Probleme bringen, denn Tore bringen Punkte. Schöne Pässe bringen keine Punkte. Schlussmann Blanke musste zumindest in der ersten Halbzeit nur selten eingreifen. Wir mit Problemen und wenig Torgefahr. Die wenigen Chancen wurden zum Teil fahrlässig verspielt. Insgesamt ein schwache erste Halbzeit. Manch ein Zuschauer holte sich nicht nur einen Kaffee.

Anders die zweite Halbzeit. Nun konnte man den Unterschied zwischen JFV und Chemie in der U19 erkennen, denn der JFV konnte sich klar steigern und den nächsten Gang einlegen. Chemie kämpfte weiter aber blieb nun immer häufiger stecken. Wir konterten und vor allem lauerten wir geschickt auf die Chance. Nach dem 1:0 folgte prompt das 2:0 nach einem Abstimmungsfehler zwischen Abwehr und Torwart der BSG. Hier waren wir dann endlich mal zielstrebig. Den Schlusspunkt setze Amon Ossetek. Es hätte durchaus auch das 4:0 noch fallen können. Auch ein lächerlicher Platzverweis vom scheinbar unterforderten Schiedsrichter brachte dann auch keine Verbesserung für die Gäste. Kann man sich bei 3:0 absolut sparen, Herr Schiedsrichter (Fingerspitzengefühl als Unparteiischer wäre schön gewesen). Positiv aber der 1. Einsatz von Peter Fleer (im Sommer von Lok gewechselt) und der 2. Einsatz von Luis Engelhardt (ebenfalls von Lok gewechselt). Beide Spieler sind ein echte Bereicherung für unser Team!

2x 3:0 macht 6:0! Doppelderbysieger! JFV konnte in beiden Spielen immer wieder auch schwache Phasen bzw. gegnerische Druckphasen ohne Gegentor absichern und jederzeit anziehen und den nächsten Gang einlegen. Effektiv wurden Chancen genutzt und der Gegner in beiden Spielen über die komplette Zeit unter Kontrolle gehalten. Wenn nötig konnte ein Gang hochgedreht werden. Super Woche für die U19 des noch jungen JFV Neuseenland! Glückwunsch an alle Akteure. Eine tolle Bilanz bis dato: 12 Spiele - 12 Siege (Tests und Pflichtspiele)!