Jetzt reinklicken: So lief der Spieltag - alle Ergebnisse, alle Daten!

Allgemeines
Wer ist diesmal trickreich unterwegs?
Wer ist diesmal trickreich unterwegs? – Foto: Jens Terhardt

Am 28. September 2025 wird mancherorts in Nordrhein-Westfalen nochmal gewählt, vor allem aber wieder Fußball gespielt! Wie der 7. Spieltag läuft, erfahrt ihr hier.

Hier gibt es alle Spiele des Tages

Eine Auswahl von Spielen am 28. September 2025

Heute, 18:00 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
0
0

Heute, 15:00 Uhr
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
1
0
Abpfiff
+Video

Heute, 15:00 Uhr
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
2
0
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
3
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
5
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
2
5
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
1
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
0
3
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
2
5
Abpfiff
+Video

Heute, 15:30 Uhr
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
1
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf
SV Rindern
SV RindernSV Rindern
2
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
1
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SSV Germania Wuppertal
SSV Germania WuppertalSSV Germania
FK Jugoslavija Wuppertal
FK Jugoslavija WuppertalJugoslavija
1
3
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
2
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
0
9
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
VfR Warbeyen
VfR WarbeyenVfR Warbeyen
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln
0
6
Abpfiff

____

