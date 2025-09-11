 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
Wo kann nicht gespielt werden?
Wo kann nicht gespielt werden? – Foto: Andreas Santner

Ausfallticker September 2025: Diese Duelle fallen am Niederrhein aus

Die schlechte Witterung sorgt für Spielausfälle am Niederrhein - der Ausfallticker für den September 2025!

Die heftigen Regenfälle der laufenden Woche haben einige Plätze in Mitleidenschaft gezogen. Welche Partien im September 2025 ausfallen, erfahrt ihr im Ausfallticker von FuPa Niederrhein.

  • Zur besseren Übersicht gibt es für jeden der zwölf Fußballkreise im FVN-Gebiet einen eigenen Ausfallticker - zusätzlich auch für alle überregionalen Partien ab der Bezirksliga aufwärts.
  • Um auf einen Ausfallticker zuzugreifen, müsst ihr lediglich unterhalb des jeweiligen Datums auf den Kreis-Namen klicken.
  • Per Klick auf das Datum lässt sich schnell und einfach ein anderer Tag auswählen, um die Absagen für andere Tage aufzurufen.
  • Fragen? Fehler? Schreibt uns! fupa@rp-digital.de!

Ausfallticker September 2025: die Optionen

Für den Niederrhein gibt es 13 Übersichten: für alle 12 Kreise und ebenfalls für alle überregionalen Duelle.

Sobald die Redaktion oder ein Vereinsverwalter eine Absage im System erfasst, werden die abgesagten Partien in der Übersicht angezeigt. Über die Filter-Funktion (hierfür "alle" klicken) könnt ihr euch außerdem die Liveticker eines Kreises anzeigen lassen. Sollte es hierzu Fragen geben, wendet euch jederzeit gerne an die Redaktion von FuPa per E-Mail an fupa@rp-digital.de.

