Ausfallticker September 2025: Diese Duelle fallen am Niederrhein aus

Für den Niederrhein gibt es 13 Übersichten: für alle 12 Kreise und ebenfalls für alle überregionalen Duelle.

Sobald die Redaktion oder ein Vereinsverwalter eine Absage im System erfasst, werden die abgesagten Partien in der Übersicht angezeigt. Über die Filter-Funktion (hierfür "alle" klicken) könnt ihr euch außerdem die Liveticker eines Kreises anzeigen lassen. Sollte es hierzu Fragen geben, wendet euch jederzeit gerne an die Redaktion von FuPa per E-Mail an fupa@rp-digital.de.

Schon gewusst? FuPa Niederrhein ist auf YouTube aktiv!

FuPa Niederrhein streamt nicht nur mit dem Live-Highlight-Format FuPa.tv zahlreiche Spiele am Niederrhein, sondern bietet seit Monaten auch wöchentlich vollwertige Livestreams auf YouTube an. Klickt euch gerne jederzeit rein, vor allem zur Hallensaison wird es viele Streams geben. Alle Informationen findet ihr an dieser Stelle:

Außerdem empfehlen wir euch unseren Podcast "FuPalaver", der euch seit März 2025 in einem neuen Gewand präsentiert wird.