Jannis Pütz muss sein Comeback verschieben Oberliga: Der 25-Jährige fehlte dem SV Sonsbeck zuletzt, weil er für Borussia Mönchengladbach an der PlayStation im Einsatz war. Die heutige Partie bei den SF Baumberg verpasst der Spielmacher wegen einer Coronavirus-Infektion.

In den letzten zwei Begegnungen fehlte Jannis Pütz im Aufgebot des Oberligisten SV Sonsbeck. Der Spielmacher, der als E-Sportler sein Geld verdient, war in der virtuellen Bundesliga gefordert. Der 25-Jährige stand daher beim 0:3 im Niederrheinpokal gegen Germania Ratingen und zuletzt beim 2:2 in der Meisterschaft gegen den TVD Velbert nicht zur Verfügung. „Normalerweise überschneiden sich die Termine nicht“, meint Pütz, der seit dem 1. Oktober bei der eSports-Abteilung von Borussia Mönchengladbach unter Vertrag steht und an den vergangenen beiden Wochenenden am Gamepad aktiv war.

Pütz, der unter dem Namen „bmg_JistenNSQ“ zockt, erfüllte sich mit dem Wechsel vom SC Paderborn zur Borussia einen Traum, denn schließlich sind die „Fohlen“ sein Lieblingsverein in der realen Bundesliga-Welt. Hinzu kommt, dass die Distanz von seinem Wohnort Walbeck nach Mönchengladbach angenehmer zu fahren sei. „Es ist schön, ein Teil der Borussia zu sein und regelmäßig im Stadion zu trainieren und zu spielen – auch wenn‘s nur an der PlayStation ist“, so Pütz.

Eigentlich sollte der Mittelfeldakteur am Samstag, 16 Uhr, in der letzten Oberliga-Auswärtsbegegnung des Jahres bei den SF Baumberg in den SVS-Kader zurückkehren, doch bremst ihn Corona aus.

Seinen Sonsbecker Mitspielern drückt der Mittelfeldstratege heute aus der Ferne die Daumen. Trainer Heinrich Losing hätte ihn gerne dabei gehabt. Hinter den erkrankten Jamie van de Loo und Alexander Maas stehen noch Fragezeichen. Marvin von Zabiensky ist nach seiner Verletzung ins Mannschaftstraining eingestiegen. Nozomu Nonaka muss nun doch noch am Ellbogen operiert werden und wird noch einige Wochen fehlen.

Losing fordert, dass sein Team in Baumberg so aufritt wie in der zweiten Halbzeit gegen Velbert. „Die Aufgaben werden nicht einfacher. Die eingespielten Baumberger sind seit Jahren Teil der Oberliga und immer ein Kandidat, im oberen Tabellendrittel mitzumischen. Aber wir werden uns nicht verstecken, und wenn wir an unsere Grenzen kommen, können wir auch diesen Mannschaften weh tun.“ Der Tabellensiebte (30 Punkte) ist seit sechs Spielen in Folge ungeschlagen und hat unter anderem mit dem 4:1 in Ratingen und dem 5:0 gegen Hamborn 07 Ausrufezeichen gesetzt.

Die Rot-Weißen sind Zwölfter (25), der Vorsprung auf den MSV Düsseldorf, der den ersten Abstiegsplatz belegt, ist auf fünf Zähler zusammengeschmolzen. Das letzte Aufeinandertreffen zwischen Baumberg und Sonsbeck liegt siebeinhalb Jahre zurück und endete im Willy-Lemkens-Sportpark 1:1. Damals standen mit Robin Schoofs und Max Fuchs zwei Spieler auf dem Platz, die auch heute noch dem SVS-Kader angehören. „Baumberg ist schwierig einzuschätzen. Wir dürfen auf jeden Fall nicht wieder so früh in Rückstand geraten. Ansonsten wird es schwer auf deren Kunstrasen. Die Mannschaft hat mit Robin Hömig einen sehr guten Torjäger in ihren Reihen“, weiß Pütz. Der Baumberger Stürmer hat in 193 Partien 134 Tore erzielt. Neben Hömig steht mit Kapitän Kosi Saka (Borussia Dortmund, Hamburger SV) noch ein Ex-Profi im Kader der Gastgeber. Beim 3:0-Sieg zuletzt in Cronenberg fehlten beide allerdings grippeerkrankt.

Info: SVS spielt in diesem Jahr noch dreimal

Restprogramm Dreimal spielt der Aufsteiger in 2022 noch um Punkte. Nach der Partie in Baumberg gastiert am Sonntag, 12. Dezember, 14.15 Uhr, Union Nettetal in Sonsbeck. Mit der ersten Rückrunden-Partie zu Hause gegen den SC St. Tönis am Samstag, 17. Dezember, 14.15 Uhr, endete das Fußball-Jahr für die Oberliga-Mannschaft.