Übungsleiter Yavuz Ak spielt mit seiner Nachwuchsmannschaft als Aufsteiger eine beeindruckend solide Runde in der B-Junioren-Bundesliga. – Fotos: Fabian Roßmann / SSV Jahn

Jahn-U17 vor Mainz oder Freiburg: »Ein Privileg dabei zu sein« Nach neun Jahren Abstinenz mischt die U17 des Regensburger Zweitligisten wieder im „Konzert der Großen mit“ – Trainer Yavuz Ak im Interview

In der Saison 2012/13 war die U17-Mannschaft des SSV Jahn Regensburg letztmals in der B-Junioren-Bundesliga vertreten. Es ging aber sofort wieder eine Etage nach unten. Nun, zehn Jahre später, ist die U17 zurück in der höchsten Spielklasse in diesem Altersbereich – dank eines tollen Siegeszuges in der Bayernliga. Und diesmal läuft es wesentlich besser als damals. Bereits zur Winterpause haben die Youngster den Klassenerhalt unter Dach und Fach gebracht und im bisherigen Saisonverlauf schon einige achtbare Ergebnisse erzielt, wie etwa Siege gegen den SC Freiburg und bei 1860 München oder ein achtbares Remis gegen den Nachwuchs von Bayern München. Trainer Yavuz Ak spricht über die bisherige Saison, die neue Umgebung und mehr...

Yavuz, mit etwas Verzögerung zu den Seniorenligen steckt inzwischen auch Ihr in der Winterpause. Wie fällt bis dato Dein Fazit der Saison aus? Yavuz Ak (41): Durchweg positiv. Wir konnten alle Spieler weiterentwickeln. Es geht gerade in diesem Alter mit 15, 16 Jahren darum, dass wir die Punkte Technik und Taktik weiter vorantreiben. Auch den Fitnessraum lernen sie intensiver kennen und bauen Muskulatur auf. Denn je höher es geht, desto intensiver und körperbetonter werden auch die Spiele.





Und auch was das bisherige Abschneiden angeht, steht Ihr beachtlich gut da…

Das stimmt. Aber unser Fokus liegt in der tagtäglichen Arbeit ganz klar auf der Ausbildung der Jungs und die Tabellensituation ist dabei zweitrangig. Klar sollte man am Ende über dem Strich stehen, vor allem geht es aber um die Entwicklung und die ist bei unserer Mannschaft gegeben.





Die B-Junioren-Bundesliga war ein Stück weit Neuland für alle Beteiligten, vor zehn Jahren hat die U17 der Jahnschmiede letztmals dort gespielt. Worauf musstet Ihr Euch einstellen?

Es ging in der Vorbereitung los damit, dass wir viel am Spiel gegen den Ball gearbeitet haben, darauf lag zunächst der Fokus. Als die Saison gestartet ist, haben wir relativ schnell gemerkt, dass wir mithalten können und auf Augenhöhe sind. Es ist eine Liga, in der man sich mit den Besten in diesem Altersbereich misst und in der sehr viel individuelle Klasse gegeben ist. Anfangs wollten wir viel Mut auf den Platz bringen, nach und nach kamen immer mehr Phasen dazu, in denen wir auch selbst mit dem Ball agiert haben und uns auch dadurch unsere Torchancen erarbeitet haben.



»Wir können mithalten und sind auf Augenhöhe.«



Worauf kommt es in dieser Liga vor allem an, um bestehen zu können?

Auf die Intensität, ganz klar. Man sieht, dass wir gegen die Großen mithalten und sie sogar schlagen können. Aber es steht und fällt alles mit der Intensität und damit, wie wir als Team agieren. Das Wir ist hier ganz entscheidend.





Wie sind die Spieler dahin gekommen, um diese Intensität gehen zu können?

Tagtägliche Trainingsarbeit, harte Arbeit. Es geht auch darum, wie konstant ich bereit bin, alles zu investieren und damit die eigene Entwicklung vorantreibe. Das fordern wir im Trainerteam von den Jungs auch ein.





Riesengroß war im vergangenen Sommer die Freude über die geschaffte Bundesliga-Rückkehr. – Foto: Fabian Roßmann / SSV Jahn





Ihr steht aktuell auf dem fünften Platz. Die Tabelle ist, wie bereits erwähnt, zweitrangig. Dennoch spiegelt es wider, wie sich das Team bisher geschlagen hat. Wenn Du ehrlich bist: Überrascht Dich das bisherige Abschneiden?

Zum Teil ja. Aber ich merke, dass wir im Kollektiv, wie es auch unsere Profis seit Jahren schaffen, vieles wettmachen können bezüglich der individuellen Qualität der Gegner. Es macht mich stolz, was man im Kollektiv mit einer tollen Truppe zusammen schaffen kann.





Das heißt: Durch Euren Teamgeist und die Mentalität steht Ihr aktuell besser da, als es die reine Qualität hergeben würde?

Ja.





Bis auf ein Spiel habt Ihr in jedem Spiel getroffen, von den vorderen Teams in der Tabelle aber auch mit die meisten Gegentore kassiert. Was sagen diese Statistiken aus?

Dadurch dass wir hoch verteidigen, entstehen natürlich auch Räume für den Gegner. Da kann es schnell in die andere Richtung gehen. Es waren zwei Spiele mit jeweils fünf Gegentoren dabei gegen Stuttgart und Hoffenheim. Insbesondere Stuttgart hat es auch einfach gut gemacht, deren Positionsspiel ist außergewöhnlich für diese Liga. Es ist dann auch manchmal eine Einstellungssache, Spiele nicht aufzugeben. An diesen Tagen ist uns das nicht gelungen.