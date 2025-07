Ist es richtig, dass der Vertrag von Luc Holtz nicht verlängert wurde?

Nach der Bekanntgabe, dass der Ende Dezember auslaufende Vertrag von Luc Holtz nicht verlängert werden wird und dessen emotionaler Reaktion am Folgetag kochte das Netz fast über, wie weit über 130 Kommentare alleine auf dem ersten Facebook-Post von FuPa Luxemburg belegen.

Nun wollen wir über das u.s. Abstimmungsformular von unseren Usern wissen, was sie davon halten, dass Holtz’ Vertrag bei der FLF nicht verlängert werden wird. Auf Facebook und Instagram könnt ihr uns dann in den Kommentarfunktionen mitteilen, wen ihr euch als seinen Nachfolger wünscht bzw. seht.