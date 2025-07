FLF verlängert Vertrag mit Luc Holtz nicht!

Es kommt fast einem Paukenschlag gleich: wie die FLF soeben mitteilte, habe man sich zusammen mit Trainer Luc Holtz nach einer tiefgreifenden Analyse der aktuellen sportlichen Lage dazu entschieden, dessen am 31.Dezember 2025 auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern.

Durch diese frühe Veröffentlichung der Entscheidung wolle man es dem Trainer und seinem Stab, der Mannschaft und allen weiteren betroffenen Personen ermöglichen, sich in der nötigen Ruhe und in der Transparenz auf die anstehenden wichtigen Termine in der WM-Qualifikation vorzubereiten.