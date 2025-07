Luc Holtz: „Ein großes Dankeschön an unsere Anhänger“

Nach der überraschenden Bekanntgabe , dass sein Vertrag nicht über den 31.Dezember hinaus verlängert würde, richtete sich Luc Holtz, seit fünfzehn Jahren Nationaltrainer der FLF-Männer, in einem offenen Brief (s.u.) an den Verwaltungsrat des Verbandes und u.a. auch an die Fans.

Das weinende Auge würde vor allem auf die letzten Wochen und Monate zurückblicken, in dem die Berichterstattung und Aufmerksamkeit der luxemburgischen Sportpresse sich auf außersportliche Themen, Unwahrheiten und Kritik an seiner Person konzentrierte. „Der Sport, der Fußball, wurde zur Nebensache und die Anerkennung der Leistung der Jungs steht und stand absolut nicht mehr im Mittelpunkt.“

Mir einem lachenden und einem weinenden Auge bedankt er sich für diese fünfzehn Jahre. Er habe sich nie vorstellen können, dieses Amt so lange zu bekleiden. „Es war und ist für mich immer eine Ehre und Freude gewesen, unsere Luxemburger Nationalmannschaft zu trainieren und zu coachen“ schreibt Holtz.

„Ein großes Dankeschön an unsere Anhänger“ richtet Luc Holtz aus, der manchmal Gänsehaut mit Blick auf den 12.Mann hatte. Weiterhin bedankt er sich bei Verbandspräsident Paul Philipp, allen Spielern, seinem Trainerstab und auch bei seiner Familie, die ihm stets den nötigen Rückhalt gab. Sie habe in letzter Zeit viel Trauer und Tränen miterleben müssen, so der Ende des Jahres scheidende Nationaltrainer.

Der offene Brief von Luc Holtz

Léiwe Präsident,

Léiw Memberen aus dem Conseil d’Administration vun der FLF,

No ärer Decisioun mäi Kontrakt, deen den 31.12.2025 ofleeft, net ze verlängeren, ass de

Moment fir mech komm, fir e puer Wieder lass ze ginn.

Et ass mat engem kräischenden a mat engem laachendem An, wou ech Iech MERCI soen.

15 Joer ass eng laang Zäit an ech hätt mir et net erdreemt esou laang um Poste vum Sélectionneur vun eiser Nationalequipe ze stoen.

Dat An wou laacht kuckt op 15 erfollegräich Joer zeréck, mat villen Emotiounen, déi nëmmen

de Fussball engem ka ginn .

Et war,an ass fir mech ëmmer eng Éier a Freed gewiescht, eis Lëtzebuerger Nationalequipe ze trainéieren an ze coachen.

Dat An wou kräischt kuckt virun allem op déi läscht Wochen a Méint zeréck, wou d’medial

Berichterstattung an d’Opmierksamkeet vun der lëtzebuerger Sportspress op aussersportlech

Theme respektiv op Onwourechten a Kritik u menger Persoun loung.

De Sport, de Fussball ass zu Niewesaach ginn, an d’Unerkennung vun der Leeschtung vun de

Jonge steet a stoung absolut net méi am Mëttelpunkt.

Ech soen Iech, Präsident, MERCI fir äert Vertrauen an d’Ënnerstëtzung iwwert all déi Joren.

E grousse MERCI un eis Supporter. Dir waart a sidd eisen 12. Mann. Méi wéi eemol hat ech

Héngerhaut a war oft extreem stolz op Iech. Dir hutt d’Equipe gedroen, ënnerstëtzt a gefeiert.

Jo, ech war a sinn houfreg op déi Symbiose déi tëscht der Equipe an Iech entstan ass.

MERCI virun allem menge Spiller, ob dat 1, 3, 5 oder 15 Joer waren. Ouni ären Asaz, äre

Wëllen an äert Kënnen, hätte mir déi vill Erfolleger net kënne feieren. MERC! An eise Wee ass

nach net ganz fäerdeg. Den Dram vun der WM lieft.

E speziellen MERCI awer u mäin Trainerstaff. Mir waren ëmmer en « Team »! Gedriwwe vun

der Obsessioun d’Equipe an all Spiller eenzel besser ze maachen, hu mir mat vill Kompetenz,

Leidenschaft, Präzisioun an och Häerz eis Equipe op en neie Level bruecht.

Deen allergréissten MERCI gëllt awer menger Famill. Dir waart a sidd ëmmer fir mech do,

hutt mir ëmmer de Réck gestäipt an hutt vill Trauer an Tréine missen a leschter Zäit erliewen a

vergéissen.

Präsident, ech wäert mäi Kontrakt, dee bis den 31. Dezember 2025 leeft, mat der selwechter

Energie, Motivatioun an Enthusiasmus wieder erfëllen, an de komplette Fokus op déi nächst

Quali-Matcher leeën.

Duerno ass dann de Moment ze soen « it’s time to say goodbye ».

Ech wënschen Iech an dem Conseil eng glécklech Händche bei der Sich no engem Successeur, a verbleiwe mat déifstem Respekt an Dank.

Roude Léiw huel Se

Luc HOLTZ

Sélectionneur national du Luxembourg

Kopie: Lëtzebuerger Medien