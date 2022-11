Inka Grings wird Cheftrainerin des Frauen-Nationalteams Vom FCZ zur SFV-Auswahl

Ihre Karriere als Trainerin hatte Grings 2014, direkt im Anschluss an ihre Zeit als Spielerin, beim MSV Duisburg in der deutschen Frauen-Bundesliga begonnen. Dort war sie während drei Jahre tätig und absolvierte den deutschen Fussball-Trainer-Lehrgang (UEFA Pro Lizenz).

Später übernahm sie die U-17-Junioren des FC Viktoria Köln und wurde 2019 bei den Männern des Regionalligisten SV Straelen die erste weibliche Trainerin eines Vereins in den höchsten vier Ligen Deutschlands.

Per 1. Februar 2021 wechselte Grings dann zum FC Zürich Frauen, wo sie bereits als Spielerin mit dem Gewinn von zwei Doubles in zwei Saisons und einem Titel als Torschützenkönigin ihre Spuren hinterlassen hatte. 2021 schlossen die FCZ-Frauen die Women’s Super League als Zweite ab und stiessen in den Final des Women’s Cup vor. In der letzten Saison holte der FCZ unter Grings dann das Double.

«Ich bin wahnsinnig stolz, mit den besten Spielerinnen des Landes zusammenarbeiten zu können und freue mich sehr auf die spannende und herausfordernde Aufgabe», sagt die neue Nationaltrainerin. «Die Zielsetzung ist klar: Wir wollen erfolgreich sein und nach einer kurzen, intensiven Vorbereitungszeit alles investieren, um an der WM die Gruppenphase zu überstehen. Das entspricht meiner Mentalität.»