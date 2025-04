Aktuelles Sportstudio: die besten Schützen an der ZDF-Torwand

Seit 1963 läuft die beliebte Sport-Sendung, in der gegen Ende immer mindestens ein Sportler mit einem Fußball auf zwei Löcher mit je 55 Zentimeter Durchmesser in einer Spanplatte schießt. "Drei unten, drei oben", erklärt dann einer der vier aktuellen Moderatoren/-innen Jochen Breyer, Dunja Hayali, Katrin Müller-Hohenstein oder Sven Voss (anfangs noch links unten und rechts oben).



Erfunden hat die Torwand Heinrich Klein, der 2011 im Alter von 92 Jahren verstarb. Geschossen wird aus sieben Metern und was auf den ersten Blick durchaus machbar erscheint, entpuppt sich nicht allzu selten als unlösbares Unterfangen. Zumindest ist es bislang noch keinem Schützen gelungen, sechsmal zu treffen.



Doch alle paar Jahr schafft es einer der vielen Kandidaten, zumindest knapp an die Maximal-Ausbeute heranzukommen. Am 18. Mai 1974 erzielte Günter Netzer als erster Schütze fünf Torwand-Treffer. Der damalige Spieler des spanischen Top-Klubs Real Madrid galt auch auf dem grünen Rasen als Kunstschütze.



Wer noch im Sportstudio erfolgreich war und mindestens fünf Treffer erzielte, verraten wir euch im Folgenden. Und so viel vorab: In einem Jahr schafften dieses Kunststück gleich zwei Bundesliga-Protagonisten, ehe nach der Jahrtaussendwende nur noch einmal fünf Bälle durch die Löcher flogen, dies gelang erstmals einer Frau.





Fünf Volltreffer an der ZDF-Torwand: