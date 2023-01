Ingenrieth folgt Dürrwald bei Borussia Oedt Kreisliga A Kempen-Krefeld: Neuer Coach ist in Oedt kein Unbekannter.

Nachfolger von Michael Dürrwald als Trainer bei Borussia Oedt wird Michael Ingenrieth. Der ist beim A-Kreisligisten alles andere, aus seiner Tätigkeit in 2016, als ein Unbekannter.

Vor Oedt war der 52-Jährige beim SV Vorst tätig, danach beim 1. FC Viersen und zuletzt, in der vergangenen Spielzeit, beim ASV Süchteln II, mit dem er im Sommer den Aufstieg in die Bezirksliga schaffte. Danach war er ein halbes Jahr ohne Engagement. Das erste Training mit seinem neuen Team absolviert er am kommenden Dienstag auf dem Sportplatz Mühlengasse.