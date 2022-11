Ingelheim erobert erstmals die Bezirksliga-Tabellenspitze Spvgg. tut sich gegen Schlusslicht Gau-Odernheim II schwer, fährt aber 4:2-Erfolg ein

INGELHEIM. Die Bezirksliga-Fußballer der Spvgg. Ingelheim sind am vorläufigen Ziel ihrer Träume abgekommen. Wie schon im Hinspiel haben die Grün-Weißen Schlusslicht TSV Gau-Odernheim II mit 4:2 (1:1) niedergerungen – und wegen des neuerlichen Patzers von Fortuna Mombach erstmals in dieser Runde die Tabellenführung übernommen.

Dabei ging es vor nur 70 Zuschauern am Blumengarten gar nicht gut los für die Spielvereinigung. Konstantin Breiden brachte den krassen Außenseiter vom Petersberg bereits in der fünften Minute in Führung. „Es war ein Pflichtsieg, aber ein ekliges und ganz schwieriges Spiel für uns“, kommentierte Cheftrainer Matthias Güldener. „Die Mentalität war nicht so auf dem Platz bei uns. Das hat es uns schwer gemacht – wir waren nicht so da.“

Dennoch gelang dem Ex-Oberligisten schnell der Ausgleich. Goalgetter Francesco Teodonno köpfte nach einer Flanke von Lion Deisen ein (23.). Nach der Pause waren noch keine drei Minuten gespielt, als die Gastgeber erneut hinten lagen. Nach einem Sonntagschuss von Jannis Maurer hieß es 1:2 (48.). „Wir haben uns dann aber wieder herangearbeitet“, attestierte Güldener seine Jungs eine intakte Moral. Nach einer Ecke schaffte Henri Runkel per Kopf den Ausgleich (57.). Im Finish besannen sich die Ingelheimer auf ihre Stärken, lenkten das Ding in die gewünschten Bahnen. Erst war es erneut der oberligaerfahrene Teodonno, der seine Farben in Führung brachte (72.). Mit der letzten Aktion des Spiels machte Jungspund Deisen den Deckel drauf (90.+7).

Spvgg. knackt die 40 Punkte-Marke

„Das war eine schwere Geburt“, atmete Güldener nach dem Schlusspfiff auf. „Aber jetzt haben wir die 40-Punkte-Marke geknackt.“ Dem Gegner zollte der Cheftrainer Respekt für seine couragierte Vorstellung. „Die Gau-Odernheimer haben es wirklich toll gemacht, vor allem in der ersten Halbzeit mit guten Passstafetten und Geschwindigkeit – mit der Leistung von heute stehen sie völlig zu Unrecht mit sieben Punkten am Tabellenende.“ TSV-Coach Alexander Petkau („Wir haben brutal gut gespielt“) urteilte, sein Team hätte zur Pause durchaus mit 3:1 in Führung liegen können. „Der dritte Treffer von Ingelheim war ein klares Abseitstor – schade, dass das am Ende spielentscheidend war.“