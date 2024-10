In Kroatien verletzt zum Trainieren gedrängt: Ex-1860-Talent Tutic wagt Neustart in der Regionalliga

München – Der große Traum des Fußballprofis. Angefangen mit dem Fußballspielen hat Leon Tutic beim Sportbund DJK Rosenheim in seiner Heimatstadt. Über das deutsche Fußballinternat in Bad Aibling führte der Weg des Deutsch-Kroaten in das Nachwuchsleistungszentrum der Löwen.

In der Saison 2021/2022 kam das Talent in der Bayernliga in 30 Spielen auf sechs Vorlagen und ein Tor. Die starken Leistungen machten Michael Köllner hellhörig, der Tutic erstmals mit der Drittliga-Mannschaft trainieren ließ. „Mit den Profis zu trainieren und die Vorbereitung mitzumachen, war eine tolle Erfahrung“, blickt Tutic zurück.

In der Zeit mit der ersten Mannschaft habe Tutic versucht, sich von seiner besten Seite zu zeigen und alles gegeben. Am Ende schaffte er es aber nicht, ein fester Bestandteil im Kader von Talenteförderer Köllner zu werden.

Nach einem kurzen Auslandsintermezzo fand er den Weg zurück an die Grünwalder Straße und blühte für die kleinen Löwen auf. Acht Tore in 29 Spielen brachten dem Mittelfeldspieler die Chance ein, sich unter Schmöller bei den Profis zu zeigen. Im Testspiel gegen die WSG Tirol spielte er 60 Minuten für den TSV.

Am Ende musste Tutic zurück in die zweite Mannschaft der Löwen. Warum er nie länger oben bleiben durfte, wisse er selbst nicht. „Mit mir wurde nie richtig gesprochen. Am Ende wurde ich ohne Begründung wieder heruntergeschickt und hatte keine Chance wieder hochzukommen“, zeigt sich Tutic enttäuscht.

Neuer Anlauf in der Heimat der Eltern wird zum Fiasko

Zwischen den beiden Jahren bei 1860 II zog es den gebürtigen Rosenheimer nach Zagreb. Dort heuerte Tutic beim NK Rudes in der zweiten kroatischen Liga an. „Es war ein großes Risiko“, weiß Tutic im Nachhinein. Die medizinische Abteilung in Rudes habe einen Muskelbündelriss für einen kleinen Faserriss gehalten.

Beim kroatischen Zweitligisten war man von einer leichten Verletzung überzeugt: „Sie haben mich gedrängt, ins Training zu kommen, die Verletzung wurde dadurch immer schlimmer und schlimmer.“ Dieser Fehler sollte nicht ohne Folgen bleiben: Tutic spielte nur einmal in Kroatiens zweithöchster Spielklasse, ehe es für ihn zurück nach Deutschland ging.

Neustart beim TSV Buchbach in der Regionalliga Bayern

Im Sommer 2024 machte Tutic nun den Schritt in die Regionalliga Bayern und will den TSV Buchbach bei der Mission-Klassenerhalt unterstützen. Der Start bei seinem neuen Verein verlief nicht optimal.

Zwar sei die Struktur beim Kultklub durch „Video-, Gegner- und Einzelanalysen“ sehr professionell und die Mannschaft „top“, jedoch laborierte der 22-Jährige lange an einer Verletzung und kam erst zu drei Kurzeinsätzen. „Mein persönliches Ziel ist es, in die erste Elf zu kommen. Ich will in der Regionalliga zeigen, was ich kann“, zeigt sich Tutic kämpferisch. (lha)