Buchbach legt in der Offensive nach: Tutic kommt vom TSV 1860 II

Der 22-jährige Deutsch-Kroate wurde in Rosenheim geboren und wechselte 2017 vom Deutschen Fußball Internat (DFI) in Bad Aibling in den Nachwuchsbereich der Münchner Löwen. Bei den Sechzigern durchlief er die U17 und die U19. Anschließend vollzog der 1,84 Meter große Angreifer den Sprung in den Herrenbereich bei der Profireserve der Giesinger. In der vergangenen Spielzeit erzielte er in 29 Einsätzen in der Bayernliga Süd 8 Treffer.



"Leon hatte ich schon länger auf dem Schirm. Er ist mir schon letzte Saison bei unserem Testspiel gegen die kleinen Löwen aufgefallen und ist mir im Gedächtnis geblieben", verrät Buchbachs Coach Aleksandro Petrovic. Tutic wurde zum Probetraining eingeladen und wusste auf Anhieb zu überzeugen: "Er ist offensiv sehr flexibel einsetzbar, hat eine sehr gute technische Veranlagung und besitzt hohe Spielintelligenz", lobt Petrovic den Neuen.