Severin Blochum (rechts) und der FC Horgau wollen sich im letzten Heimspiel des Jahres gegen den FC Affing nicht unterkriegen lassen. – Foto: Marcus Merk

In Horgau gibt es erst das Rückspiel Bezirksligist trifft zweimal auf den FC Affing +++ Der FC Günzburg will an der Spitze überwintern +++ Aindling hat noch eine Rechnung offen

In der Bezirksliga Nord hat der FC Affing wieder Hoffnung im Abstiegskampf geschöpft, nun warten noch zwei Duelle mit dem FC Horgau vor der Winterpause. Nur noch einmal sind die Top-Teams FC Günzburg und der TSV Aindling im Einsatz - und liefern sich ein Fernduell darum, wer als Spitzenreiter überwintern darf. Nicht gespielt wird beim SC Bubesheim und FC Stätzling, deren Heimspiele an diesem Wochenende nicht ausgetragen werden.

Morgen, 14:00 Uhr FC Horgau FC Horgau FC Affing FC Affing 14:00 PUSH

So etwas gibt es sonst nur im Europacup. Innerhalb einer Woche treffen der FC Horgau und der FC Affing zweimal aufeinander. Erst gibt es das Rückspiel in Horgau, dann folgt das verlegte Hinspiel in Affing. „Ob beide Spiele noch ausgetragen werden, wird vom Wettergott und vom Ergebnis des Hinspiels abhängen“, sagt Horgaus Trainer Franz Stroh. „Die Plätze sind jetzt schon in einem Zustand, wo sie langsam grenzwertig werden.“ Rein sportlich gesehen wäre es ihm natürlich recht, wenn gespielt werden könnte. Seit acht Spielen sind die Kleeblätter ungeschlagen.

Beim seit drei Spielen ungeschlagenen FCA unterstützt ab sofort Antonio Cuevas als Co-Trainer Chefcoach Tobias Jorsch. Anfang Oktober, als Trainerkollege Marc-Abdu Al-Jajeh sein Amt zur Verfügung gestellt hatte, war Jorsch alleine verantwortlich. Cuevas ist an der Frechholzhauser Straße kein Unbekannter. Von 2014 bis 2016 war er für die Zweite Mannschaft des FCA als Spielertrainer im Einsatz. Zuletzt coachte der 41-Jährige den VfR Foret, der sich im Herbst von ihm trennte. Zuvor coachte der Spanier einige Jahre den TSV Täfertingen. (oli, sry) Lokalsport Labo / Lokalsport AN

Heute, 14:00 Uhr FC Günzburg FC Günzburg FC Maihingen FC Maihingen 14:00 PUSH

Nur Kurzeinsätze hatte der Günzburger Spielertrainer Christoph Bronnhuber in den vergangenen Spielen. „Die Jungs machen das gut, da muss ich nicht selber mitmachen“, erklärt der Coach seine geringe Spielzeit. Ob er gegen den FC Maihingen mitmacht, steht noch nicht fest. Bronnhuber glaubt, dass sein Team die Aufgabe gegen den Vorletzten mit der entsprechenden Ernsthaftigkeit angehen wird: „Es ist sicher Motivation genug, dass wir mit einem Sieg als Tabellenführer in die Winterpause gehen könnten.“ Falls das nicht reicht, erinnert Bronnhuber seine Spieler an die knappe Kiste im Hinspiel, als der FCG 2:1 gewann.

Maihingens Trainer Hans-Joachim Golder hat den kompletten Kader zur Verfügung. „Günzburg ist klarer Favorit, aber wir wollen möglichst lange ohne Gegentor bleiben und sie nervös machen“, erklärt er. (ulan, jais) Lokalsport GZ / Lokalsport RN

Morgen, 14:00 Uhr TSV Meitingen Meitingen VfR Neuburg VfR Neuburg 14:00 PUSH

Der Stein, der dem Meitinger Trainergespann Denis Buja/Christoph Brückner nach dem 3:0-Sieg beim TSV Nördlingen II vom Herzen gefallen ist, hatte die größe eines Felsbrockens. Zuvor war der Stimmungsbarometer auf dem Tiefpunkt angekommen. Deshalb war Denis Buja zuletzt auch nicht erreichbar. „Gewollt, denn wir wollten Taten sprechen lassen“, grinst der 36-Jährige. Das gelte auch für das Heimspiel gegen den VfR Neuburg, wo man das Jahr positiv beenden möchte.

„Der Spaß am Fußball ist zurück“, blickt Denis Buja zurück auf das 3:0 beim Tabellenschlusslicht TSV Nördlingen II und hofft, dass dies nun so bleibt. „Erst muss man Aufwand betrieben, dann kommt der Erfolg und dann der Spaß“, beschreibt er die Lage. Während Simon Kewitz nach abgesessener Rotsperre wieder dabei ist, fehlen Emmanouil Chouilloulidis, der sich im Training erneut verletzt hat, und Matteo Duvnjak (privat verhindert).

Als „sehr gemischt“ bezeichnet Trainer Alexander Egen seine Gefühlslage, wenn es um ein Fazit der bisherigen Saison des VfR Neuburg geht. „Die Qualität reicht auch nicht, um ganz oben dabei zu sein“, so Egen. Noch nicht geklärt ist, ob der Trainer über die Saison hinaus weitermacht. „Der VfR Neuburg ist mein Heimatverein. Ich hänge an dem Klub und würde gerne weitermachen. Aber es gehören immer zwei Seiten dazu“, so Egen. (oli, sb) Lokalsport Labo / Lokalsport NR

Morgen, 14:00 Uhr VfL Ecknach VfL Ecknach TSV Nördlingen Nördlingen II 14:00 PUSH

Der VfL Ecknach gegen das Schlusslicht TSV Nördlingen II nach zehn Spielen ohne Sieg unter Druck. Trotz der anhaltenden Talfahrt steht der VfL zu seinen Trainern. Auch über die Saison hinaus werden Michael Eibel und Angelo Jakob die Kommandos geben. „Wir haben mit ihnen einen Weg eingeschlagen, den wir nach wie vor für richtig halten, der viele positive Effekte hat und den wir gerne weitergehen würden“, begründet Sportchef Jochen Selig die Entscheidung. Völlig frei konnten sich er und seine Kollegen bei der Entscheidungsfindung von der sportlichen Situation freilich nicht machen. „Natürlich haben wir das diskutiert“ räumt Selig ein, letztlich sei man aber zu dem Ergebnis gekommen, „dass es für die sportliche Krise mehrere Erklärungen gibt, die aber nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Arbeit unserer Trainer stehen“. Vor allem das Verletzungspech habe zugeschlagen, wie selten zuvor. Auch vor dem Kellerduell blieb Ecknach von Hiobsbotschaften nicht verschont. Kapitän Manfred Glas zog sich eine Rippenverletzung zu und Lukas Wiedholz hat sich eine Erkältung eingehandelt. Bei beiden ist ein Einsatz eher unwahrscheinlich. (jng) Lokalsport AN

Morgen, 14:00 Uhr TSV Aindling TSV Aindling FC Gundelfingen Gundelfingen II 14:00 live PUSH

Trainer Christian Adrianowytsch möchte mit dem TSV Aindling möglichst auf Platz eins überwintern und zugleich die 40- Punkte-Marke knacken. Voraussetzung dafür ist ein Sieg gegen die U23 des FC Gundelfingen nötig. Laut dem Aindlinger Fußballchef Josef Kigle hat seine Mannschaft in dieser Partie auch „was gut zu machen“. Schließlich kassiert der TSV beim Aufsteiger beim 1:2 die erste Saisonniederlage. Die personelle Situation im Lechtal ist gut. „Aktuell haben die Aindlinger ligaweit die beste Heimbilanz. Hinzu kommt, dass der TSV seit zwölf Spielen ungeschlagen ist. Das soll mindestens bis zum Frühjahr so bleiben.

Zur Untätigkeit waren die Gundelfinger verdammt, weil der FC Maihingen die Partie vergangene Woche abgesagt hatte. Nun soll das Spiel kommende Woche nachgeholt werden. Zuvor aber liegt der Fokus voll auf Aindling. Dem FCG fehlt Lukas Schön wegen seiner Kopfverletzung aus dem Jettingen-Spiel. Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz des kränkelnden Marcel Brugger. (joj, pst) Lokalsport AN / Lokalsport DZ