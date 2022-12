In der Torjägerliste kann auch Ellmann Raphael Steinmetz nicht folgen Bezirksliga, Gruppe 5: Steinmetz liegt im Duell der beiden ehemaligen RWO-Kicker vorne.

Bei Schwarz-Weiß Alstaden spielt ein 28-jähriger Stürmer, in dessen FuPa-Profil Daten auftauchen, die so für die Bezirksliga sicherlich nicht alltäglich sind. Doch Raphael Steinmetz entschied sich im Sommer 2022, seine Laufbahn beim Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen frühzeitig zu beenden. Und das nach einer Saison, in der er in 34 Viertliga-Spielen mitgewirkt hatte und fünfmal traf.

Mit Ausnahme einer halben Spielzeit, die er beim Wuppertaler SV in der Regionalliga verbrachte, lief Steinmetz sieben Jahre für RWO auf, war dort durchaus Publikumsliebling. Gekommen war Steinmetz 2014 vom Landesligisten Arminia Klosterhardt, für den er auch in der Jugend gespielt hatte. Seine beste Saison hatte er in der Spielzeit 2015/16, als er zwölf Saisontore in der Regionalliga schoss.

Dass ein Spieler seiner Klasse in der Bezirksliga auffällt, war also absehbar. Schon vor seinem Wechsel als Spieler war er als Trainer beim Bezirksligisten im Einsatz, half dann ab dem Sommer 21 als Führungsspieler und Torjäger. 47 Tore waren es in 27 Spielen, in denen er in der Vorsaison zum Einsatz kam - sagenhafte 28 Assists kamen dazu. Das brachte ihm bereits in diesem Sommer die Torjägerkrone, obwohl dahinter mit 41 Toren auch Yusuf Allouche vom SC 1920 Oberhausen außerordentlich performte.