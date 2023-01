Michael Wagner hat den FV Illertissen nach nur einem halben Jahr wieder verlassen. – Foto: Sven Leifer

Illertisser Personalien: Wagner macht den Abflug, Zeller verlängert Regionalligist startet am heutigen Montag in die Vorbereitung auf die Frühjahrsrunde

Der FV Illertissen beendet am heutigen Montag offiziell die Winterruhe und steigt in die Vorbereitung auf die am 25. Februar beginnende Frühjahrsrunde ein. Zum Aufgalopp können die Illertaler zwei weitere Personalien bekanntgeben. Nach den Verpflichtungen von Marco Mannhardt (kommt vom TSV 1860 II), Kevin Frisorger (zuletzt vereinslos) und Felix Thiel (FC Pipinsried) können die Schwaben mit einer weiteren erfreulichen Meldung an die Öffentlichkeit gehen: Eigengewächs Max Zeller, der aufgrund einer schweren Knieverletzung in dieser Spielzeit noch nicht zum Einsatz gekommen ist, hat seinen Vertrag verlängert.

Der 23-Jährige darf getrost als Identifikationsfigur bezeichnet werden und reifte vor seiner schweren Verletzung zur Führungsfigur heran. Ein wichtiges Signal also an die Mannschaft und den ganzen Verein. Zeller wird nach seiner achtmonatigen Pause am heutigen Montag in die Vorbereitung einsteigen, aber noch nicht das volle Mannschaftstraining absolvieren. "Die letzten acht Monate nach meiner schweren Knieverletzung waren nicht einfach für mich. Nun blicke ich aber voller Zuversicht in die Zukunft und freue mich schon bald wieder zurück auf dem Platz zu stehen und die Mannschaft zu unterstützen. Außerdem möchte ich mich an dieser Stelle bei den Verantwortlichen für das große Vertrauen bedanken und freue mich daher über die Vertragsverlängerung", lässt Zeller wissen.



Torhüter Michael Wagner hingegen verlässt den FVI nach einem halben Jahr wieder. Der 22-Jährige wechselte im Sommer erst ins Illertal und absolvierte bis zu seiner schweren Schulterverletzung am 23. August im Spiel gegen Wacker Burghausen elf Spiele für den FVI und blieb dabei viermal ohne Gegentor. Ein Comeback ist immer noch in weiter Ferne. Mit der Rückholaktion von Felix Thiel hatten die Illertisser ohnehin klargemacht, in der Frühjahrsrunde auf einen erfahrenen Keeper setzen zu wollen. Die Einsatzchancen für Wagner wären daher gering gewesen. "Wir haben uns im beiderseitigem Einvernehmen getrennt. Bei Michael ist immer noch nicht absehbar, wann er wieder eingreifen wird können. Das wird aller Voraussicht nach in dieser Saison nichts mehr werden. Wohin es ihn zieht, das ist noch nicht klar", informiert Teammanager Hermann Schiller.

Erstes Highlight 2023 schon am Wochenende: Test gegen österreichischen Erstligisten Austria Lustenau.